Dünya

Sahnede ilginç olay! İnsansı robot tanıtan ülke rezil oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Rusya'nın ilk antropomorfik robotu AIdol, Moskova'daki teknoloji etkinliğinde tanıtım sırasında sahneye çıktıktan saniyeler sonra yere düştü. Ruslar, “tüm dünyaya rezil olduk” demekten kendilerini alamadılar.

Rusya'nın ilk yapay zekâlı insansı robotu AIdol için Moskova'da tanıtım etkinliği düzenlendi. Rocky filminin müziği eşliğinde sahneye çıkan ve seyircileri selamlayan 95 kilogram ağırlığındaki robot, yürüdüğü sırada aniden dengesini kaybedip düştü.

Görevliler robotu sürükleyerek sahneden çıkardı. Mühendisler sorunun kalibrasyon hatası ve aydınlatma sorunlarından kaynaklandığını belirtti.

Rus robotik firması Idol'ün CEO'su Vladimir Vitukhin, robotun henüz test aşamasında olduğunu ifade etti. Vitukhin, "Umarım bu hata bir tecrübeye dönüşür" dedi.

Görüntülerin tüm dünyaya yayılmasından sonra Ruslar da “tüm dünyaya rezil olduk” demekten kendilerini alamadılar.

“3 TEMEL İŞLEVİ YERİNE GETİREBİLİYOR”

Geliştiricilere göre robot, iki ayak üzerinde yürümek, nesneleri hareket ettirmek ve insanlarla iletişim kurmak olmak üzere 3 temel işlevi yerine getirebiliyor, 6 saate kadar otonom olarak çalışabiliyor. Geliştiriciler, böyle bir robotun imalat ve lojistik sektörlerinin yanı sıra bankalarda, havaalanlarında veya diğer kamusal alanlarda da kullanılabileceğine inanıyor. Robotun gerçekçi yüz ifadeleri ve duygusal tepkilerinin "Aidol'ü diğer küresel modellerden ayıran temel özellik" olduğu, "yüzünün" en az 12 temel duyguyu gösterebildiği belirtiliyor.

