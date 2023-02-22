Sahipsiz hayvanlara 50 ton yaş ve kuru mama

Depremin yaralarını ivedilikle sarmak için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa, Adana ve Malatya bölge müdürlükleri aracılığıyla içinde muayene odası ve röntgen ünitesi bulunan geçici veteriner kliniklerinde yaban hayvanlarının yanı sıra evcil hayvanları da tedavi ediyor.

300’den Fazla Hayvan Tedavi Edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Veteriner Hekimleri Odası iş birliğinde yürütülen çalışmalarda DKMP Genel Müdürlüğünden veteriner hekimler görev yapıyor. Hizmet veren geçici kliniklerde şu ana kadar 50’si enkaz altından kurtarılan 300’den fazla hayvan tedavi edildi. Durumu ağır olan hayvanlar ise ilk müdahalenin ardından tedavilerinin sürdürülebilmesi için en yakın barınağa sevk edildi.

14 Hayvana Cerrahi Müdahalede Bulunuldu

Bu geçici kliniklerde arama kurtarma çalışmaları esnasında yaralanan 44 arama-kurtarma köpeğine müdahalede bulunularak tedavileri sağlandı. Sadece Adıyaman ilinde sahipli ve sahipsiz olmak üzere 81 köpek, 93 kedi ve farklı türde kuşları da tedavi eden ekipler 14 cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Tedavi çalışmaları kapsamında gerekli durumlarda hayvanların röntgeni çekilirken, alçılı bandaj uygulaması ve kan tahlilleri de yapıldı.

Tedavi ve Besleme Çalışmaları Devam Edecek

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 50 ton yaş ve kuru mama farklı noktalara bırakılarak sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacı karşılandı. Evcil hayvanı için yem ve mama talebinde bulunan vatandaşların da talebi karşılanarak destek verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahipsiz hayvanlar için hem tedavi hem de besleme amaçlı çalışmalar aralıksız sürdürülecek.