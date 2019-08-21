Şahintepe heyecan fırtınasına hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıllarda pek çok kez Türkiye Tırmanma Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapan Şahintepe parkuru bir kez daha efsane yarışlara sahne olacak.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) iş birliğiyle tertiplenen yarışlarda farklı illerden gelecek olan sporcular 4 ayrı kategoride mücadele edecek. Asfalt zeminli 7,20 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak olan organizasyon 24 Ağustos Cumartesi günü 12:00-13:00 saatleri arasında Kumla iskelesi önünde yapılacak teknik kontrol ile başlayacak, saat 13:30-18:30 arasında gerçekleşecek antrenman çıkışları ile devam edecek. 25 Ağustos Pazar günü Kumla Jandarma Karakolu önünden başlayacak olan yarışın ilk çıkışı saat 11:30, ikinci çıkışı saat 13:00 ve üçüncü çıkışı da saat 14:30’da başlayacak. Her üç çıkışın toplamında kategorilerinde en iyi dereceyi elde eden sporcuların kupalarına kavuşacağı ödül töreni saat 16:15’te Kumla iskelesinde düzenlenecek ve organizasyon sona erecek.

Şampiyon yarışçılar Gemlik’e geliyor

Tırmanma yarışlarına otomobil sporlarında başarılı olmuş pek çok ünlü sporcu katılacak. Emin Cem Yalın, Yiğit Sercan Yalçın, Ayhan Germirli, Hakkın Ağaoğlu gibi daha önceki tırmanma yarışlarında kategorilerinde birincilik elde eden sporcular yarışırken Doğukan Manço drift gösterisi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Gemlikli otomobil sporcusu Cafer Yıldırım da yarışmalarda yer alacak.