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Gündem "Şahinler" çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

"Şahinler" çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2023-09-29 11:13:00 - 2023-09-29 11:45:57
"Şahinler" çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla "Şahinler" olarak bilinen suç örgütü çökertildi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

Bülent

Temizleyin şu sürelerini..

süleyman

bunları kim bu kadar palazlandırdı acaba , şimdiye kadar dokunulmuyordu, şimdi ne oldu
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