Şahinbey Belediyesi'nden Nizip'e 150 milyon TL'lik dev yatırım: Şahinbey Kültür Merkezi hizmete açıldı

Modern mimarisi ve çok amaçlı salonlarıyla dikkat çeken kültür merkezinde; tiyatro, konferans, sergi ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek. Yapılan Şahinbey Kültür Merkezi ile gençler ve aileler kültürel faaliyetlere daha kolay erişimini sağlayabilecek.

YAPILAN ESERLERLE GURUR DUYUYORUZ

Nizip’e çok güzel eserler yapıldığını ifade eden Gaziantep Valisi Çeber "Nizip’te ilk olarak çok güzel bir gençlik merkezi açtık. Bugün de kültür merkezimizi açıyoruz. Abdülhamit Gül Bakanımıza, Bünyamin Bozgeyik Vekilimize, Fatma Şahin Başkanımıza, tüm belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diğer illerden gelipte Gaziantep’te neler yapılıyor. Bu güzel eserler nasıl ortaya çıkıyor dedikçe bizimde göğsümüz kabarıyor. Bu anlamda da Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nu ve Mehmet Sarı başkanımız canı gönülden tebrik ediyorum. Nizip’e hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"NİZİP HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Abdülhamit Gül, Nizip’in her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek "Bugün burada olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Doğduğum, büyüdüğüm bu şehirde böyle bir eseri halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Nizip her şeyin en güzeline layık. Nizip’e hizmet etmek, hemşerilerimizin duasını almak bizim için en büyük makamdır. Yaptığımız tüm hizmetleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteğiyle yaptık. İnşallah Nizip’i kalkındırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha dün gibi hatırlıyorum. Mehmet Sarı Başkanımızla buranın temelini attık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu’ndan da rica ettik. Her zaman bilinen bir şey değildir bir ilçe belediyesinin başka bir ilçeye destek olması. Ancak biz kendisinin Şahinbey’e kazandırdığı hizmetler biliyoruz. Nizip’e de çok güzel bir eser kazandırdı. Nizipli hemşerileri adına Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun" şeklinde konuştu.

ÇOK GÜZEL BİR ESER

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise yeni kültür merkezinin Nizipli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, “Nizip’in en güzel yerlerinin birinde yapılan bu eser için Mehmet Sarı başkanıma ve çalışkanlığıyla her zaman örnek olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Nizip’e çok güzel bir eser kazandırmışlar. Nizip’li hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GAZİANTEP MODELİ

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültür merkezinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Burada iki Mehmet Başkanın emeği var. Sarı’nın aklı ve gayreti var. Tahmazoğlu Başkanımın estetik ile yaptığı güzel bir eser var. Bu sen ben yok biz var modeli. Bu Gaziantep modeli. Şuanda Barak’a su geliyorsa TMO koca bir kongre merkezi olduysa bunun altında Abdulhamit Gül Bakanın imzası var. Allah kendisinden razı olsun. Bizler karıncalar gibi çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibiyiz” dedi.

İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizin ve ilçelerimizin gelişimi için peş peşe projeler üretmeye devam ediyoruz. Amacımız; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyacını tespit ederek, hep birlikte çözüm üretmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sizlerin desteğiyle dört dönemdir şehrimize ve Şahinbey’imize hizmet etmeye devam ediyoruz. Kültür, sanat, spor, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, park, yol ve restorasyon alanlarında birçok projeyi birlikte hayata geçiriyoruz. Nizip’e kazandırdığımız bu kültür merkezimizin şimdiden halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah burada birçok kültürel faaliyet, toplantı ve hayırlı işler gerçekleştirilecek. Gençlerimiz burada evlenecek, nikâhlar kıyılacak, güzel anılar birikecek. Bu eser, Nizip’imizin kültürüne ve sanatına hizmet edecek. Gerçekten ilçemize de çok yakıştı. Çünkü Nizip bizim için çok özel bir yer" dedi.

BU MERKEZDE GENÇLERİMİZ EVLENECEK

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Aile yılında gençlerin bu merkezde nikah kıyacaklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız bu yılı ‘Aile Yılı’ ilan etti. Bu vesileyle gençlerimizi evlenmeye davet ediyorum. İnşallah bu kültür merkezinde nice güzel nikahlar kıyılacak. Merkezimiz iki salon ve toplam 500 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. İçerisinde nikah salonları, idari birimler, mutfak, gelin-damat odaları ve geniş etkinlik alanları bulunuyor. 8 bin 182 metrekare arsa üzerine, 2 bin 820 metrekare inşaat alanına sahip tesisimiz yaklaşık 150 milyon liraya mal oldu. Birkaç hafta önce Sayın Valimizin Başkanlığında, Büyükşehir Belediyemiz ve Milletvekillerimizle birlikte buranın Nizip halkına kullandırılması için protokol imzaladık. Bugünden itibaren bu güzel eser Niziplilerin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan tesis için emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından Nizip ilçesine kazandırılan Kültür Merkezi’nin açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ile çok sayıda davetli katıldı.