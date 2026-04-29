Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere 53 milyon'dan fazla fide

Şahinbeyli çiftçilere daha önce buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, fıstık ve zeytin fidanı dağıtımı yaparak büyük destek sağlayan Şahinbey Belediyesi 5.000.000 adet sertifikalı fide dağıtımına Yeşil Köy de başladı. Şahinbey Belediyesi çiftçilere verdiği fide desteğini 53 milyon 136 bin 792 adete çıkarmış oldu.



DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarımsal desteklerin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmaların artık geleneksel hale geldiğini söyledi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilk olarak arpa ve buğday desteğiyle başladıkları süreci zamanla genişlettiklerini ifade ederek, gübre, yem, canlı hayvan, arılı kovan, tavuk, zeytin ve fıstık fidanı gibi birçok kalemde destek sağladıklarını vurguladı.

Belediye olarak sadece ürün dağıtımıyla sınırlı kalmadıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kırsal altyapıya da önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Bu kapsamda 5 bin kilometrenin üzerinde arazi yolu açıldığını, meralara su kuyuları kazandırıldığını ve bakım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

“GÖSTERMELİK DEĞİL, GERÇEK DESTEK”

Yapılan desteklerin göstermelik olmadığını özellikle vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm çiftçileri kapsayan ve ihtiyaçları karşılayan bir model uyguladıklarını bu sayede çiftçilerin daha uygun şartlarda üretim yapabildiğini belirtti.

Verilen desteklerle ilçede ekili alanın önemli ölçüde arttığını, daha önce 80 bin dekar olan ekili alanın 320 bin dekara yükseldiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Artık ekilmeyen bir karış toprak kalmadı” dedi.

FIRAT SUYU PROJESİ GÜNDEMDE

Şahinbey Belediyesi’nin en önemli hedeflerinden birinin de Fırat Nehri’nin suyunu Gaziantep’e kazandırmak olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu proje için kararlı olduklarını dile getirdi. Projenin hayata geçirilmesi durumunda kuraklık riskinin ortadan kalkacağını ve tarımsal üretimin büyük ölçüde artacağını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, sulu tarım ile kuru tarım arasında verim açısından 4-5 kat fark bulunduğunu belediye olarak projeye 10 milyar TL destek vermeye hazır olduklarını söyledi.