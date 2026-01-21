Şahinbey Belediyesi halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını hiçe sayan bir işletme daha ortaya çıkarıldı. Malazgirt Mahallesi’nde merdiven altı üretim yaptığı tespit edilen bir işletmede 1.300 kilogram bağırsak, işkembe, sakatat ve iç yağa el konuldu. Ruhsatsız çalışan iş yeri kapatılırken, 264 bin TL ceza uygulandı.

“VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynamaya kalkanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Halk sağlığını tehdit eden, hijyen kurallarını hiçe sayan ve merdiven altı üretim yapan hiçbir işletmeye asla müsamaha göstermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kimsenin insan sağlığı üzerinden kazanç elde etmesine izin vermeyeceğiz.”

İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILDI

Denetimler sırasında işletmenin;

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği,

Üretim ve çalışma ortamının son derece kirli olduğu,

İş yeri genelinde yoğun şekilde fare bulunduğu,

İnsan gıdası olarak tüketilmemesi gereken ürünlerin depolandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda, halk sağlığı açısından büyük risk taşıyan 1.300 kilogram ürün imha edilmek üzere el konuldu.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, AĞIR CEZA UYGULANDI

Mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen işletme, Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, onaysız ve izinsiz üretim yaptığı gerekçesiyle işletmeye 264 bin 309 TL idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken, vatandaşlardan şüpheli gördükleri durumları ilgili birimlere bildirmeleri çağrısında bulundu.