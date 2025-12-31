  • İSTANBUL
Aktüel Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan 2026 yılı mesajı
Aktüel

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan 2026 yılı mesajı

Nesim Acar
Nesim Acar Giriş Tarihi:
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’ndan 2026 yılı mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni yılın sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik ile dayanışma duygularının hâkim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

2025 yılının geride kaldığını belirten Başkan Tahmazoğlu, yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyerek, belediye olarak yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Başkan Tahmazoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Geride bıraktığımız 2025 yılında zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak, hemşehrilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Şahinbey'i daha modern ve daha çağdaş bir kent konumuna dönüştürebilme adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek birbirimize destek olduğumuz 2025 yılından çıkarak 2026 yılına giriyoruz. İnşallah yeni yılda çok daha verimli, yoğun çalışmalarda bulunacak, yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gelecek günlerin, şehrimize ve ilçemize geçmiş günlerden daha hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

