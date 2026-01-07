Sahillerde kuş uçurtulmayacak! Yerli ve milli yüzen karakol için geri sayım başladı!

  • İSTANBUL
Samsun’un Terme ilçesinde deniz güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak olan Sahil Güvenlik Karakolu ve yerli mühendislik harikası "yüzen karakol" projesinde sona yaklaşıldı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kaymakam Metin Maytalman ve Sahil Güvenlik komutanlarıyla birlikte devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Tamamen milli imkanlarla üretilen yüzen karakolun Mayıs 2026’da hizmete girmesiyle birlikte; yasa dışı avcılık, deniz kaçakçılığı ve boğulma vakalarına karşı müdahale hızı katlanacak, Karadeniz’in emniyeti Türk teknolojisine emanet edilecek.

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede yapımı devam eden Sahil Güvenlik Karakolu inşaatını ve yüzen karakolu yetkililerle birlikte inceledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Orta Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Barış Kaya ile birlikte, ilçede yapımı devam eden Sahil Güvenlik Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet, incelemelerin ardından Sahil Güvenlik teknesiyle denize açılarak Terme kıyı şeridini yerinde denetledi.

İncelemeler sırasında yerli teknoloji vurgusuna dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Bugün Terme'mizde hem sahil güvenliğini sağlayacak karakol binamız hem de denizdeki emniyeti pekiştirecek yüzen karakolumuz bulunmaktadır. Buradaki en gurur verici noktalardan biri, bu yüzen karakolun Türk mühendisleri tarafından yapılmış, tamamen milli ve yerli bir eser olmasıdır. Artık sahillerimiz, Sahil Güvenlik sayesinde çok daha güvenli hale geliyor. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kaymakam Metin Maytalman, karakolun kurumsal yapısına dair bilgiler vererek, "Burada inşa edilen yapı, ilk etapta TİM destek birimi olarak başlayacak olsa da kısa sürede tam teşekküllü bir karakol olarak hizmet verecektir. Böylelikle balıkçılarımız ve sahilde işi olan tüm vatandaşlarımız tam bir asayiş içinde olacaklar" diye konuştu.

Mayıs'ta hizmete giriyor

Teknik detayları paylaşan Orta Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Barış Kaya, "Samsun'un Terme ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı inşaatı halihazırda devam etmektedir. Proje kapsamında yürütülen bu inşaatın Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. İnşaatın teslim alınmasıyla birlikte, bir Sahil Güvenlik yüzer unsuru Terme'de faal olarak göreve başlayacak ve halkımıza hizmet sunacaktır" açıklamasında bulundu.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı inşaatının tamamlanmasının ardından, yasa dışı avcılık, deniz kaçakçılığı ve boğulma vakalarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Program sonunda heyet, inşaat sahasında çalışan personelle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

