Sahil Güvenlik Komutanlığına Devlet Memuru Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.



DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.



Sahil Güvenlik Komutanlığı 2021 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS’ye girmiş olmak.



Hizmetli, Berber, Garson, Elektronik Teknisyeni, Hesap Sorumlusu unvanlarında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türünden; Mali İşler Memuru, Video Montaj Teknikeri unvanlarında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden; diğer unvanlardaki başvurularda ise 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.



Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (31 Aralık 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

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