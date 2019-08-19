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Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ve başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı 2019. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu yayınlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanına başvuruda bulunacaklar Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ile birlikte başvuru şartları merak ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları19 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:52
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ve başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu yayınlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanına başvuruda bulunacaklar Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ile birlikte başvuru şartları merak ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları  19 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvurular, 19 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak (Başvuruda 2018 yılına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.)

3. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (02 Eylül 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

4. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

5. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

6. 2019 Yılı İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda belirtilen diğer şartları taşımak.

7. Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınacaktır.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

İlan detayları için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:52
  1. İstanbul
  2. Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım başvuru
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