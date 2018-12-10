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sahibinden.com'un mobil uygulaması en çok tercih edilenler arasında

Google Analytics'in eylül ayı verilerine göre, sahibinden.com'un mobil uygulamasının iOS'daki aylık kullanıcı sayısı 3,5 milyonu geçti

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:46
sahibinden.com'un mobil uygulaması en çok tercih edilenler arasında

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un mobil uygulaması, en çok tercih edilen mobil uygulamalar arasında yer aldı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-Ticaret alışkanlıklarının en yüksek seviyelere ulaştığı 2018, sahibinden.com’un mobil uygulaması için de verimli bir yıl oldu.

Apple Store’de yılın en fazla indirilen ücretsiz uygulamaları arasında yerini alan, Türk mühendislerin geliştirdiği sahibinden.com'un mobil uygulaması, hızlı, kullanıcı dostu ve yenilikçi özellikleri sayesinde, kullanıcılar tarafından yoğun olarak tercih edildi.

Google Analytics'in eylül ayı verilerine göre, sahibinden.com'un mobil uygulamasının iOS'daki aylık kullanıcı sayısı 3,5 milyonu geçti.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:46
  1. mobil uygulama
  2. sahibinden.com

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