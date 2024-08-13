Sahibinden satılık cami! Tam 7 milyon lira
Sakarya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş sosyal medya hesabından 7 milyon liraya camiyi satılığa çıkardı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sahibinden-satilik-cami-tam-7-milyon-lira-90663
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Sakarya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş sosyal medya hesabından 7 milyon liraya camiyi satılığa çıkardı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sahibinden-satilik-cami-tam-7-milyon-lira-90663
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