  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan, "Şamar oğlanına döndü" diyerek duyurdu: Hırsından kuduruyordur herhalde! Beter olsun

Yahudi sermayesi İstanbul'un o ilçesinde harekete geçti! Beyaz petrol arayacaklar

Hak ve hakikate adanan bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimizi dualarla andık

Naci Görür: İşte İstanbul’un en sağlam ilçesi

Polonyalı generalden şok çıkış: Putin, Türkiye'nin savaşa girmesini kolluyor! Girdiği an bunu lehine kullanacak

Firmalar tek tek kararını açıklıyor! Yeni müjdeler bekliyoruz!

Filistinli kızın Arap liderlere tepkisi dünyanın gündemi oldu! Kız bakın neler söyledi?

Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Menzilini duyan Rusya S-500 çalışmalarını alelacele durdurabilir

Rusya'dan Ukrayna'nın Kursk saldırısına tepki! Ukrayna "terör saldırısı" düzenledi
Yaşam Sahibinden satılık cami! Tam 7 milyon lira
Yaşam

Sahibinden satılık cami! Tam 7 milyon lira

Yeniakit Publisher
2024-08-13 21:35:00 -
Sahibinden satılık cami! Tam 7 milyon lira

Sakarya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş sosyal medya hesabından 7 milyon liraya camiyi satılığa çıkardı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sahibinden-satilik-cami-tam-7-milyon-lira-90663

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23