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Yaşam Sahibinden kaçıp çatıya kaçan koçun gülümseten anları
Yaşam

Sahibinden kaçıp çatıya kaçan koçun gülümseten anları

Yeniakit Publisher
2023-05-08 19:28:00 - 2023-05-08 19:29:56
Sahibinden kaçıp çatıya kaçan koçun gülümseten anları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibinin elinden kaçan koç, çatıya kaçtı. Bulunduğu yerden indirilmeye çalışılan koçun o halleri gülümsetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahibinin elinden kaçan koç, iki katlı binanın çatısına çıktı. Çevredekileri uzun süre uğraştıran koç, bulunduğu yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

Adaklık olarak alınan koç, Yeni Mahalle Hülya Sokak'ta sahibinin elinden kaçarak, aynı mahallede bulunan Zülbiye Sokak'a gitti. Burada iki katlı binanın çatısına çıkan koçu görenler hayrete düştü.

Koçu indirip sahibine teslim etti

Koçu gören Cüneyt Erman, çatıya çıkarak bulunduğu yerden indirmeye çalıştı. Uzun süre uğraşan Erman, koçu indirerek sahibine teslim etti.

O anları anlatan Erman, "Hayvan Hülya Sokak'tan kaçmış. Buraya geldi çatıya çıktı. Yakaladık ve sahibine teslim ettik. Çocuğu olmuş arkadaşın, adaklık için almışlar. Koç kaçmaya uğraştı. Az kalsın düşecekti. Ot verdim, otla yanıma çağırdım ve yakaladık" dedi.
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