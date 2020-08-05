Sahibinden ikinci el araba fiyatları 2. el araç fiyatları son durum
İkinci el araba fiyatları özellikle korona salgını döneminde adeta sıfır araba fiyatlarıyla yarışır vaziyete geldi. İkinci el araç fiyatları düşecek mi, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorularını hem elinde 2. El arabası olan hem de ikinci el araba alacaklar tarafından merak edilmekte. Son dönemlerde ikinci el araç piyasası korona virüs sürecinde otomobil fiyatlarındaki yükseliş ile dikkat çekiyor. Peki Sahibinden ikinci el araba fiyatları ne kadar? İşte 2. el araç fiyatları son durum.
Son dakika haberi: ikinci el otomobil fiyatlarında değişiklik! En ucuz ikinci el araba ne kadar? Koronavirüs salgını otomobil piyasasına da vurdu. Salgın sürecinde fabrikaların araç üretememesi nedeniyle ikinci el araçlara olan talep öyle bir patladı ki ikinci el araç fiyatları adeta sıfır araba fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi 2020? Opel, Renault, Dacia, Fiatı nedir?
İkinci el piyasasında gözler; Kurban Bayramı'ndan sonraya çevrilmiş durumda. İkinci el arabasını satıp yeni daha yüksek model ve yeni bir marka ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar da ikinci el araba ne zaman alınır sorusunu sorguluyor ve yüksek olan ikinci el araç fiyatların Kurban Bayramı'ndan sonra düşüş geçmesini bekliyor.
En ucuz ikinci el otomobil modelleri
2016 model Fiat Linea
2012 model Chevrolet Cruze
2012 model Chevrolet Aveo
2016 model Citroen Citroen C Clysee
2017 model Peugeut 301
2017 model Dacia Sandero
2010 model Honda City
2011 model Honda Jazz
2011 model Hyundai Accent Era