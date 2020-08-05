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Ekonomi

Sahibinden ikinci el araba fiyatları 2. el araç fiyatları son durum

İkinci el araba fiyatları özellikle korona salgını döneminde adeta sıfır araba fiyatlarıyla yarışır vaziyete geldi. İkinci el araç fiyatları düşecek mi, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorularını hem elinde 2. El arabası olan hem de ikinci el araba alacaklar tarafından merak edilmekte. Son dönemlerde ikinci el araç piyasası korona virüs sürecinde otomobil fiyatlarındaki yükseliş ile dikkat çekiyor. Peki Sahibinden ikinci el araba fiyatları ne kadar? İşte 2. el araç fiyatları son durum.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:41:00 -
Sahibinden ikinci el araba fiyatları 2. el araç fiyatları son durum

Son dakika haberi: ikinci el otomobil fiyatlarında değişiklik! En ucuz ikinci el araba ne kadar? Koronavirüs salgını otomobil piyasasına da vurdu. Salgın sürecinde fabrikaların araç üretememesi nedeniyle ikinci el araçlara olan talep öyle bir patladı ki ikinci el araç fiyatları adeta sıfır araba fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi 2020? Opel, Renault, Dacia, Fiatı nedir?

İkinci el piyasasında gözler; Kurban Bayramı'ndan sonraya çevrilmiş durumda. İkinci el arabasını satıp yeni daha yüksek model ve yeni bir marka ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar da ikinci el araba ne zaman alınır sorusunu sorguluyor ve yüksek olan ikinci el araç fiyatların Kurban Bayramı'ndan sonra düşüş geçmesini bekliyor.

En ucuz ikinci el otomobil modelleri

2016 model Fiat Linea

2012 model Chevrolet Cruze

2012 model Chevrolet Aveo

2016 model Citroen Citroen C Clysee

2017 model Peugeut 301

2017 model Dacia Sandero

2010 model Honda City

2011 model Honda Jazz

2011 model Hyundai Accent Era

 

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Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

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