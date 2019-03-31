ŞAHİ-209 artık daha büyük ve güçlü!
Temmuz 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabulü yapılan ve Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sahada test edilen dördüncü elektromanyetik topu olan ŞAHİ-209 Blok1’den sadece 8 ay sonra, 10 katı daha güçlü olması hedeflenen ŞAHİ-209 Blok2 de sahada başarı ile test edildi.31 Mart 2019 Pazar 00:30
Yeteknoloji A.Ş. tarafından, %100 milli imkanlarla yerli üretilen tek sistem olan ŞAHİ-209 Blok2 tamamen şirket özkaynakları kullanılarak, ŞAHİ-209 Blok1’in devamı olan özgün bir proje olarak gerçekleştirildi.
ŞAHİ-209 Blok2 daha büyük, daha güçlü ve daha etkili bir sistem olarak ülkemizin savunması noktasında birçok konuda yurtdışına bağımlılığımızı bitirebilecek.
ŞAHİ-209 Blok2 azami; 10 Megajul darbeli güç kaynağı ile 50 km menzilde etkili, hipersonik hızlı bir mermiye ve 7 metre namlu uzunluğuna sahip.
Böylece ürün, dünyada endişe kaynağı olan hipersonik silahlar için de savunma ve saldırıda etkili bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.
Tamamen YETEKNOLOJİ özkaynakları kullanılarak üretilen teknoloji yüzde 100 mili olaması ABD,Çin,Fransa ve Almanya gibi ülkelerle de rekabet etmemizi sağladı.
BİLGİLER:
Namlu uzunluğu : 7 metre
DGK Azami: 10 Megajoule
35 mm / ~1000gr
menzili 50 km
Hipersonik Mermi hızı
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