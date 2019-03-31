0553 313 94 23

ŞAHİ-209 artık daha büyük ve güçlü!

Temmuz 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabulü yapılan ve Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sahada test edilen dördüncü elektromanyetik topu olan ŞAHİ-209 Blok1’den sadece 8 ay sonra, 10 katı daha güçlü olması hedeflenen ŞAHİ-209 Blok2 de sahada başarı ile test edildi.

31 Mart 2019 Pazar 00:30
ŞAHİ-209 artık daha büyük ve güçlü!

Yeteknoloji A.Ş. tarafından, %100 milli imkanlarla yerli üretilen tek sistem olan ŞAHİ-209 Blok2 tamamen şirket özkaynakları kullanılarak, ŞAHİ-209 Blok1’in devamı olan özgün bir proje olarak gerçekleştirildi.

ŞAHİ-209 Blok2 daha büyük, daha güçlü ve daha etkili bir sistem olarak ülkemizin savunması noktasında birçok konuda yurtdışına bağımlılığımızı bitirebilecek.

ŞAHİ-209 Blok2 azami; 10 Megajul darbeli güç kaynağı ile 50 km menzilde etkili, hipersonik hızlı bir mermiye ve 7 metre namlu uzunluğuna sahip.
Böylece ürün, dünyada endişe kaynağı olan hipersonik silahlar için de savunma ve saldırıda etkili bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

Tamamen YETEKNOLOJİ özkaynakları kullanılarak üretilen teknoloji yüzde 100 mili olaması ABD,Çin,Fransa ve Almanya gibi ülkelerle de rekabet etmemizi sağladı.

BİLGİLER:

Namlu uzunluğu : 7 metre

DGK Azami: 10 Megajoule

35 mm / ~1000gr

menzili 50 km

Hipersonik Mermi hızı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 00:30
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. ŞAHİ-209

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    1. Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret..
    2. Cenk Tosun'lu Everton, West Ham..
    3. Fenerbahçe'den Caner Erkin atağı!..
    4. Ve Premier Lig'de küme düşen ilk takım..
    5. Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    6. Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye..
    7. Juventus 3 puanı tek golle aldı!
    8. 45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü
    9. Elazığ'da yangın
    10. "Bu mücadelede doğru tarafta duranlara..
    11. Uygunsuz görüntüleri şikayet eden..
    12. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    13. ŞAHİ-209 artık daha büyük ve güçlü!
    14. Vakfıkebir yerel seçim sonuçları son..
    15. Sürmene yerel seçim sonuçları son..
    16. Maçka yerel seçim sonuçları son dakika..
    17. Arsin yerel seçim sonuçları son dakika..
    18. Yomra yerel seçim sonuçları son dakika..
    19. Of yerel seçim sonuçları son dakika |..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan oy..
    21. Fransa'da 'Avrupa ordusu' anketi!..
    22. Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının..
    23. Melih Kibar besteleri "Müziğin..
    24. Araklı yerel seçim sonuçları son..
    25. Akçaabat yerel seçim sonuçları son..
    26. Avrupa Müslümanlar Forumu Konferansı
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2019
    28. Rusya’dan ABD’ye 'Venezuela' uyarısı:..
    29. Önce otomobile ardından vince çarptı:..
    30. GÜNCELLEME 3 - İsrail askerleri Gazze..
    Erdoğan’ın Ayasofya hamlesi Cumhuriyet’in ayarını bozdu!
    Erdoğan’ın Ayasofya hamlesi Cumhuriyet’in ayarını bozdu!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
    Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
    Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı
    Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı