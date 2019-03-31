ŞAHİ-209 artık daha büyük ve güçlü!

Yeteknoloji A.Ş. tarafından, %100 milli imkanlarla yerli üretilen tek sistem olan ŞAHİ-209 Blok2 tamamen şirket özkaynakları kullanılarak, ŞAHİ-209 Blok1’in devamı olan özgün bir proje olarak gerçekleştirildi.

ŞAHİ-209 Blok2 daha büyük, daha güçlü ve daha etkili bir sistem olarak ülkemizin savunması noktasında birçok konuda yurtdışına bağımlılığımızı bitirebilecek.

ŞAHİ-209 Blok2 azami; 10 Megajul darbeli güç kaynağı ile 50 km menzilde etkili, hipersonik hızlı bir mermiye ve 7 metre namlu uzunluğuna sahip.

Böylece ürün, dünyada endişe kaynağı olan hipersonik silahlar için de savunma ve saldırıda etkili bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

Tamamen YETEKNOLOJİ özkaynakları kullanılarak üretilen teknoloji yüzde 100 mili olaması ABD,Çin,Fransa ve Almanya gibi ülkelerle de rekabet etmemizi sağladı.

BİLGİLER:

Namlu uzunluğu : 7 metre

DGK Azami: 10 Megajoule

35 mm / ~1000gr

menzili 50 km

Hipersonik Mermi hızı