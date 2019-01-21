Sahaya yıldırım düştü! 4 futbolcu öldü Orta Afrika ülkesi Burundi’de futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 4 futbolcu hayatını kaybetti.

Burundi yerel basınındaki haberlere göre, ülkenin en fazla nüfusa sahip Bujumbura kentinin 120 kilometre kuzeyinde yer alan Ngozi'deki futbol karşılaşmasında sahaya yıldırım düştü. Sahadaki futbolculardan altısına yıldırım isabet etti. Bu oyunculardan ikisi olay yerinde, ikisi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 2 futbolcunun tedavisi ise sürüyor. Burundi’de yağmur sezonunda fırtına ve şiddetli yağışlar her yıl doğal afetlere yol açıyor. Sosyal İşler Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl afetlerden 60 bin aile etkilendi.

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