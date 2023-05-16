Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenlere aşağılama
Şahan Gökbakar, seçimi kaybetmelerinin sebebi olarak Cumhur İttifakı seçmenini suçlamaya kalktı.
Tarihi seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51 oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi.
Ancak yüzde 50 artı 1 oya ulaşılamadığı için seçim 2. tura kaldı ve seçmenler 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gidecek.
Muhalif kesimde ise özellikle sanat dünyasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kitle, suçlu aramaya başladı.
"Dün gördüm ki ülkemizde %50, inandırıldıkları yalanlardan dolayı başka birine güvenmiyor"
Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı seçmenine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren yüzde 50'nin yalanlara inandırıldığını, başka öncelikleri olduğunu söyleyen Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Sevgili dostlar, ben özellikle son yıllarda hızlıca artan;
liyakatsizlik
adaletsizlik
eşitsizlik
yandaş kayırma
tekelci zihniyet
eğitimsizlik
yalan ve iftira
yozlaşma
sahtekarlık
yolsuzluk
umutsuzluk
utanmazlık
neşesizlik
özgürlüklerin kısıtlanması
farklılıklara saygısızlık
insan hakları ihlalleri
ülkeyi terkeden genç beyinler
dünyadan ayrışma
dış güçler safsatası
körüklenen aşırı milliyetçilik
değer yargıları kaybı
çevre ve doğa katliamları
nefret dili ve kutuplaşma
ekonomik çöküş
kontrolsüz mülteci akını
partileşen devlet
yükselen gericilik
baskı ve korku iklimi
gibi konulardan rahatsızım. Bu ülkenin güzel insanları için rahatsızım aslında. Çünkü bunların tek tük olduğu eşitliğin, adaletin, sevginin, birliğin, mutluluğun, üretmenin, paylasmanın, bolluğun, huzurun ve neşenin yüksek olduğu bir ülkeye layık insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Bu toplumun sadece doğruyu görmesini ve aslında daha iyi yaşamanın hakkı olduğunu anlamasını istiyorum! İstiyorum daaa... Dün gördüm ki ülkemizde %50 bu durumdan memnun ya da böyle görmüyor. Başka öncelikleri var. Belki onlara yaşatılanlardan, belki inandırıldıkları yalanlardan, belki zor kazandığını kaybetme korkusundan, belki de farklı sebeplerden dolayı güvenmiyorlar asla başka birine...
"Geri kalan %50 ise motive oluyor ama daha fazla ne yapılması gerektiğini liderler dahi bilmiyor"
Seçmeni olduğu grubu da eleştiren Gökbakar şöyle dedi:
Geri kalan %50 ise; istekli ve umutlu şekilde her şeçim motive oluyor ama bundan daha fazla ne yapılması gerektiğini ve nasıl olacağını (liderler dahi) malesef çözemiyor, bilmiyor.
Peki ben biliyor muyum? Bir tek bildigim şey bu halkın heyecana, yeniliğe ve daha fazla çabaya ihtiyacı olduğu. Tamam da nasıl? Dur bakalım, kafam da var bişeyler. Siz de düşünün, sonra konuşalım. Hepinizi seviyorum."