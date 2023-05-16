Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenlere aşağılama

Tarihi seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51 oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi.

Ancak yüzde 50 artı 1 oya ulaşılamadığı için seçim 2. tura kaldı ve seçmenler 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandık başına gidecek.

Muhalif kesimde ise özellikle sanat dünyasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kitle, suçlu aramaya başladı.

"Dün gördüm ki ülkemizde %50, inandırıldıkları yalanlardan dolayı başka birine güvenmiyor"

Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı seçmenine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren yüzde 50'nin yalanlara inandırıldığını, başka öncelikleri olduğunu söyleyen Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Sevgili dostlar, ben özellikle son yıllarda hızlıca artan;

liyakatsizlik

adaletsizlik

eşitsizlik

yandaş kayırma

tekelci zihniyet

eğitimsizlik

yalan ve iftira

yozlaşma

sahtekarlık

yolsuzluk

umutsuzluk

utanmazlık

neşesizlik

özgürlüklerin kısıtlanması

farklılıklara saygısızlık

insan hakları ihlalleri

ülkeyi terkeden genç beyinler

dünyadan ayrışma

dış güçler safsatası

körüklenen aşırı milliyetçilik

değer yargıları kaybı

çevre ve doğa katliamları

nefret dili ve kutuplaşma

ekonomik çöküş

kontrolsüz mülteci akını

partileşen devlet

yükselen gericilik

baskı ve korku iklimi

gibi konulardan rahatsızım. Bu ülkenin güzel insanları için rahatsızım aslında. Çünkü bunların tek tük olduğu eşitliğin, adaletin, sevginin, birliğin, mutluluğun, üretmenin, paylasmanın, bolluğun, huzurun ve neşenin yüksek olduğu bir ülkeye layık insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Bu toplumun sadece doğruyu görmesini ve aslında daha iyi yaşamanın hakkı olduğunu anlamasını istiyorum! İstiyorum daaa... Dün gördüm ki ülkemizde %50 bu durumdan memnun ya da böyle görmüyor. Başka öncelikleri var. Belki onlara yaşatılanlardan, belki inandırıldıkları yalanlardan, belki zor kazandığını kaybetme korkusundan, belki de farklı sebeplerden dolayı güvenmiyorlar asla başka birine...

"Geri kalan %50 ise motive oluyor ama daha fazla ne yapılması gerektiğini liderler dahi bilmiyor"

Seçmeni olduğu grubu da eleştiren Gökbakar şöyle dedi:

Geri kalan %50 ise; istekli ve umutlu şekilde her şeçim motive oluyor ama bundan daha fazla ne yapılması gerektiğini ve nasıl olacağını (liderler dahi) malesef çözemiyor, bilmiyor.

Peki ben biliyor muyum? Bir tek bildigim şey bu halkın heyecana, yeniliğe ve daha fazla çabaya ihtiyacı olduğu. Tamam da nasıl? Dur bakalım, kafam da var bişeyler. Siz de düşünün, sonra konuşalım. Hepinizi seviyorum."