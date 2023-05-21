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Gündem Şahan Gökbakar ve Tanju Özcan’dan büyük edepsizlik! Oy kullanan bir Suriyeliye ağır küfür ettiler
Gündem

Şahan Gökbakar ve Tanju Özcan’dan büyük edepsizlik! Oy kullanan bir Suriyeliye ağır küfür ettiler

Yeniakit Publisher
2023-05-21 13:25:00 - 2023-05-21 13:26:52

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek dertleri Başkan Erdoğan’ı indirmek olan muhalif tayfa yurt dışında oy kullanan Suriyeli bir vatandaşa akla gelmeyecek küfürler etti. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oy kullanan vatandaş için p…venk, yav..k ifadelerini kullanırken Şahan Gökbakar da Özcan'ın twitini dalga geçerek paylaştı.

Faşist Belediye Başkanı Tanju Özcan ve lağım mahallesi bayrak sallayıcı Recep İvedik Şahan, demokrasiye adeta meydan okudular. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gönderemeyeceklerini anlayan Irkçı faşist tayfa, hırslarını oy kullanan gurbetçilerden çıkarmaya başladılar.

Cumhurbaşkanlığı’nda 2. tur oy için sandık başına giden gurbetçi vatandaşlar akın akın sandıklara koştu. Dünyanın her yerinden oy kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları rekor katılımla yurt dışı sandıklarına akın etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Recek İvedik Şahan resmen küfürle dalga geçti

Yurt dışında oy kullanmaya gelen Suriyeli bir vatandaşın, A Haber röportajını paylaşan Tanju Özcan, "Bu arap pezevenk benim ülkemin yönetimine karar veriyor. Bu yavşağa vatandaşlık verene yazıklar olsun. Türkçe bile yok, oy kullanmış… Hayırlı olmasın inşallah. A Haber’de kına yaksın.” sözleri ile nefretini kustu.

Bu paylaşımı gören Şahan Gökbakar ise aynı twiti alıntılayarak, “Şükraaaan şükraaaan ya habiibiiiiii.. Yallaaaaah sandık-ül demokrasiyyyaaaaah Türkiyyaaaaah Milli VE muhafazakâr KARDESIM Kendi topraklarında geleceğini Arapların belirlemesini nasıl kabul ediyorsun?” sözleri ile paylaştı.


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