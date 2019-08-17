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Sahada baygınlık geçiren kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor-Beşiktaş müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:56
Sahada baygınlık geçiren kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor-Beşiktaş müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikasında Boyd’nin sert müdahalesinde Sivasspor kalecisi Samassa yerde kaldı. Body’de kafasından yaralandı. Samassa aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkarken dengesini kaybederek yere yığıldı. Kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:56
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