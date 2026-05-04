SAHA’da ATTİLA var: Türk mühendisliğinin yeni gücü dengeleri değiştirmeye geliyor!

ATTİLA, sahadaki dengeleri değiştirmeye geliyor. MKE mühendisliğiyle geliştirilen, hareket kabiliyetiyle fark yaratan araç üstü obüs sistemimiz ATTİLA, gücünü kanıtlamak için SAHA 2026’da yerini alacak.

Türk savunma sanayiinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıkacağı SAHA 2026, yarın İstanbul'da kapılarını açıyor.

120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katılımıyla rekorlara sahne olacak dev fuarda, insansız sistemlerden yeni nesil ağır silahlara kadar Türk mühendisliğinin ulaştığı son nokta olan kritik teknolojiler ilk kez dünyaya tanıtılacak.

ATİLLA SAHADA DENGELERİ DEĞİŞTİREMYE GELİYOR

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), MKE mühendisliğiyle geliştirilen, hareket kabiliyetiyle fark yaratan araç üstü obüs sistemimiz ATTİLA'nın, gücünü kanıtlamak için SAHA 2026’da yerini alacağını duyurdu.

MKE'den yapılan açıklamaya göre 38 adet mühimmat kapasitesinin yanı sıra yarı otomatik dolum sistemi sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde yükleme işlemi kabiliyetiyle ATTİLA, sahadaki dengeleri değiştirmeye geliyor.

SAHA 2026 KAPILARINI REKORLARLA AÇACAK

SAHA 2026, 400 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1700’ün üzerinde katılımcı firma ile kapılarını açacak. Etkinlik boyunca 25 binin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılacak. Bu hedefler SAHA için yeni rekorlara işaret ediyor.

SAHA 2026'da ayrıca 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilecek. Bu rakam, bir önceki fuarda gerçekleşen ihracat odaklı anlaşmaların yaklaşık 3 katına karşılık gelerek organizasyonun artan ekonomik etkisini ortaya koyuyor. SAHA 2024'te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün, SAHA 2026'da en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım öne çıkarken dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA 2026'da bir araya gelecek.

Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA 2026'da buluşacak. Ayrıca insansız kara araçları ve gezegen gezgini (rover) alanlarında Türkiye'de geliştirilen son teknoloji otonom araçlar, hazırlanan özel parkurlarda yeteneklerini sergileyecek.

Fuar kapsamında ayrıca deniz kuvvetlerine ait platformlar da ziyaretçilere açılacak. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak öne çıkan TCG Anadolu başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler, Ataköy Marina ve Sarayburnu Limanı'nda konuşlanacak. Yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergilenecek. SAHA 2026'da 9 Mayıs halk günü olarak planlandı.

5-9 Mayıs tarihleri arasında sürecek fuar, sadece yeni nesil yerli silah sistemlerinin ilk kez sergilendiği bir platform değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık stratejik iş birliklerinin temellerinin atıldığı küresel bir ticaret merkezi olma özelliği taşıyacak.