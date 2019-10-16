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SAHA İstanbul’dan Milli Teknoloji Hamlesine tam destek

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayi alanında Milli Teknoloji Hamlesi adımına destek vermek ve sanayiciyi bu alana sevk etmek amacıyla kurulduklarını belirterek, “Bünyemizde 413 üyemiz, 11 üniversitemizle büyümeye devam ediyoruz” mesajını verdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:51
SAHA İstanbul’dan Milli Teknoloji Hamlesine tam destek

Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini belirten SAHA İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye’de son 15 yılda savunma alanında büyük bir atılım olduğunu, özellikle ana platformlar, milli gemiler, milli uçaklar, milli İHA’lar, roket, füze gibi alanlarda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Barış Pınarı Harekâtı’nda söz konusu sistemlerin yoğun bir şekilde kullanıldığını belirten Bayraktar, “Hatta onları ihraç eder noktaya geldik. Ukrayna ve Katar’a ihracat gerçekleştirdik. Ülkemizde bu alanda atılan adımlar şimdi sonuç vermeye başladı. Bizi başarıya ulaştıran, en büyük katkıyı sunan teçhizatlar, teknolojiler milli olarak geliştirdiğimiz teknolojiler. Bu yüzden Milli Teknoloji Hamlesi çok kritik” ifadelerini kullandı.

Savunmada 2.1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin savunma sanayi hamlesini rakamlar eşliğinde anlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Son 10 yılda Türkiye savunma sanayi her yıl reel olarak yüzde 14-yüzde 15 civarında büyüdü. Geçen sene 2.1 milyar dolarlık savunma ihracatı gerçekleştirdik, bundan 10 yıl önce bu rakam 700 - 800 milyon dolar seviyesindeydi. Geliştirilen ürünler Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde kullanılıyor. Katar’daki savunma fuarında Türk şirketleri 1 milyar dolarlık savunma sanayi sözleşmesi yaptı.

Güçlü ekosistem

Tüm bu teknolojik altyapıyı geliştirmek için güçlü ekosisteme ihtiyaç olduğunu, Türkiye’de son 15 yılda bu ekosistemin inşasında önemli adımlar atıldığını söyleyen Bayraktar, “Bugün Türkiye’de 1500’i aşkın AR-GE merkezi var. 80’e yakın Teknopark’ta 5.500 teknoloji firması var. Bu altyapı bizi hem savunma, hem diğer alanlarda başarıya ulaşmak için en önemli altyapı” dedi ve özel sektör dinamizminin savunma sanayinde yer almasının önemini vurguladı.


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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:51
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. SAHA İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar
  3. SAHA İstanbul
  4. savunma sanayi
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri

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