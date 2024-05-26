Sağlıkta yeni dönem başladı! Peki, herkesin merak ettiği görüntülü muayene nasıl olacak? İşte detaylar

Mevlüt Tezel, sağlık sektöründe başlatılan yeni uygulama olan görüntülü muayeneyi ele aldı. E-nabız üzerinden alınacak randevularla uzman doktorlara online olarak muayene olunabileceğini belirten Tezel, bu yeni dönemin avantajları ve olası riskleri hakkında bilgi verdi. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Sağlıkta devrim niteliğinde yeni dönem (...) başladı.

Devlet hastaneleri (özel ve eğitim hastaneleri hariç) kapsamında, hastalar artık e-nabız üzerinden online randevu alarak uzman doktorlarla görüntülü ve sesli olarak muayene olabilecekler.

Muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç yazabilecek, hatta rapor düzenleyebilecekler.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise muayene bedelini karşılayacak.

Ancak SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevuları karşılamayacak.

Bu kural, hastanın aynı sağlık sorunuyla ilgili kısa sürede tekrar randevu almamasını ve gereksiz yükü önlemeye yönelik.

Öte yandan bu yeni uygulama bazı zorluklar ve riskler ortaya çıkarabilir.

Örneğin hekim ve hastanın kişisel verilerinin gizliliğinin sağlanması konusunda riskler var.

Görüntülü muayenede doktor kameraya çekilebilir ya da sesi kaydedilir. Olası tartışmalı bir durumda doktorun ses ve görüntüsü sosyal medyada paylaşılabilir!

Malpraktis iddialarında ispat sorunları yaşanabilir. Doktorların hatalı muayene ya da güncel standart uygulamalar yapıp yapmadığını teşhis etmek zorlaşabilir. Ya da tam tersi; doktorlar haksız yere suçlanabilir.

Hasta mahremiyeti saklanamayabilir. Sorunlarını saklayan yaşlı bir birey, ailenin diğer fertleri tarafından görüntülü muayeneye zorlanabilir.

Elbette bu bahsettiklerim istisnaiyi durumlar ama risk faktörünü azaltmakta fayda var.

YOĞUNLUK AZALIR

Uzaktan muayenenin birçok da avantajı var.

Basit sağlık sorunları için hastalar randevu almak ve hastanede beklemek zorunda kalmazlar.

Örneğin bir hasta tahlil sonuçlarını yorumlatmak için tekrar hastaneye gitmek zorunda kalmayacak.

Coğrafi açıdan doktora ulaşması zor olanlara doktorla kolayca iletişim kurabilir.

Elbette yüz yüze muayene en güzeli. Zaten isteyen yine yüz yüze muayene için randevu alabilecek. Doktor da gerek görürse yüz yüze muayeneye çağıracak.

Sistemin en büyük artısı için ekonomik olması, hem hasta hem de sağlık çalışanlarına zaman kazandırması.

Bu da hastanelerdeki yoğunluğu azaltır."