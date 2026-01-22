Sağlıkta yeni atama olacak mı? 2026 KPSS ile hemşire, doktor ve hekim atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday için beklenen haber geldi. Bakan Kemal Memişoğlu, katıldığı bir programda sağlık personeli istihdamına yönelik stratejilerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl yapılan 37 bin kişilik dev alımın ardından gözler yeni kontenjanlara çevrilmişti. Bakan Memişoğlu, atamaların sürekliliği ve başvuru şartlarındaki değişiklikler hakkında önemli bilgiler verdi.

SAĞLIKTA ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Memişoğlu, yeni atamaların takvimi konusunda net bir dönemi işaret etti. Mevcut kontenjanların kullanıldığını ve yeni açılacak hastaneler için planlamaların sürdüğünü belirten Memişoğlu, "Son atamadan sonra artık bunu yeni KPSS'ye göre atayacağız. Bunu 2026 KPSS’den sonra hedefliyoruz." dedi. Bu açıklama, 2025 yılı içerisinde büyük çaplı bir merkezi atama yerine, 2026 puanıyla yeni bir alım sürecinin başlayacağını gösteriyor.

HEMŞİRE VE DOKTOR ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de atama usulü oldu. Bakanlığın açıklamaları ışığında atama süreçleri şu şekilde ilerleyecek:

Hekim ve Doktorlar: Atamalar KPSS şartı aranmayacak.

Hemşire ve Diğer Personel: Hemşire, ebe, tekniker gibi "hekim dışı" personel alımları ise tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. 2026 yılında yapılacak atamalarda, adayların o yıl alacakları KPSS puanları baz alınacak.

2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 hedefini açıklamasının ardından ÖSYM'nin 2026 takvimi önem kazandı. Henüz resmi sınav takvimi yayımlanmamış olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında öngörülen tarihler şu şekildedir:

2026 KPSS Lisans Başvuruları: Mayıs 2026

2026 KPSS Lisans Sınav Tarihi: Temmuz 2026

2026 KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim: Eylül - Ekim 2026

Sağlık personeli adaylarının 2026 yılındaki bu büyük atama dalgasına katılabilmeleri için bu sınavlara girmiş ve geçerli bir puan almış olmaları gerekecek.