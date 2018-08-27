Sağlıkta tasarruf hamlesi

Sağlık Bakanlığı, tıbbi cihaz maliyetlerini aşağı çekmek için ‘Sağlık Market’ projesini hayata geçirdi. Proje ile hastanelerin tüm cihazları ve malzemeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) almaları öngörülüyor.

Ürünler için ihale yapılmayacak. Tıbbi cihaz ve malzemelerin toplu olarak en uygun fiyattan satın alınması ile tasarrufa imkân tanıyacak.

Proje kapsamında DMO’ya tıbbi cihaz ve malzemelerine yönelik eğitimler verildi.