0553 313 94 23

Sağlıksız ve yetersiz beslenme ne demektir?

Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir.Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Yeteriz ve sağlıksız beslenmek ne demektir? Nasıl sağlıklı beslenilir? İşte detaylar...

20 Mart 2019 Çarşamba 16:47
Sağlıksız ve yetersiz beslenme ne demektir?

Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir.
Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Yeteriz ve sağlıksız beslenmek ne demektir? Nasıl sağlıklı beslenilir? İşte detaylar...

Yeteriz ve sağlıksız beslenmek ne demektir?

Her besin öğesine insan vücudunun gereksinimi vardır. Her besin öğesinin vücudumuzda çok önemli görevleri vardır. Bu öğeler vücudun gereksinimini karşılayacak miktarda alınması gereklidir. Vücudun gereksinimini karşılayacak miktarda alınmaması halinde vücudun gelişmesinde, büyümesinde, yenilenmesinde, çalışmasında aksamalar ve hastalıklar oluşur. Bu durum doğrudan hastalıklara yol açtığı gibi, hastalıkların oluşum riskini arttırmakta ve tedavi aşamasının ağır seyretmesine neden olmaktadır. Yetersiz beslenme vücut direncini azaltmakta, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana yetersiz beslenme sorunu yaşamaktadır. Bugün de bir çok nedene bağlı olarak bu sorunu yaşamaktadır.

Yetersiz beslenmenin nedenleri;

• Vücudun ihtiyacından az yeme,

• Tek yönlü beslenme,

• Psikolojik nedenlerden dolayı az yeme,

• Stresten dolayı az yeme,

• Yanlış bilgi, bilgi eksikliği, bilinçsizlik,

• Kültürel yapı, aile yapısı,

• Yanlış beslenme alışkanlıkları,

• Çevre ve sağlık şartları,

• Yetersiz satın alma gücü,

• Besin öğelerinin dağılımındaki sorunlar, (besinlere ulaşamama)

• Moda diyetleri uygulama,

• Özentiler (sıfır beden olma gibi, bazı popüler insanlar gibi olma isteği)

• Fast-food beslenme (enerji değeri yüksek, diğer besin öğelerinin içeriği düşük)

Bir çok besinin muhafaza ve pişirmesindeki yanlışlardan dolayı besin kaybı olmakta, yeterli miktarda tüketilmesine rağmen içeriğindeki değişiklikten dolayı bir çok besin öğesi yetersiz alınmaktadır.

Yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmenin zararları nelerdir?

Dünyada yaygın olarak görülen yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenme; ülkemizde yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplumuzun önemli bir kesiminde vardır.

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler

Sağlam ve sağlıklı bir görünüştedir.

Hareketli ve esnek bir bedene,

Muntazam bir cilde, canlı ve parlak saçlara ve gözlere,

Kuvvetli, gelişimi normal kaslara,

Çalışmaya istekli kişiliğe,

Boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına,

Normal zihinsel gelişme,

Sık sık hasta olmayan bir yapıya sahiptir.

Yetersiz ve Dengesiz Beslenenler ise;

Hareketleri ağır ve isteksiz

Sağlıksız genel görünüşte (aşırı zayıf veya şişman)

Pürüzlü, kuru, sağlıksız cilt yapısına,

Şişman veya zayıf vücut yapısına,

Sıksık baş ağrısından şikayet eden

İştahsız, yorgun, isteksiz bir yapıya sahiptir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:47
  1. sağlıklı beslenmek
  2. sağlıksız beslenme
  3. çocuklarda sağlıksız beslenme
  4. hamilelikte sağlıksız beslenme
  5. dengesiz beslenme
  6. yetersiz ve dengesiz beslenme
  7. yetersiz beslenme
  8. yeterli beslenme
  9. Diyet programları
  10. diyet yapmak
  11. rejim yapma
  12. perhiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IPARD II 5. Başvuru Çağrı Proje Lansman toplantısı gerçekleşti
    1. IPARD II 5. Başvuru Çağrı Proje..
    2. Erkek arkadaşı tarafından vurulan..
    3. "Vatandaşımız imama küfreden, ezanı..
    4. ESOGÜ ile TİKAV arasında işbirliği..
    5. Bakan Kasapoğlu, Riva'da iki okulun..
    6. Başkan Can’ın Nevruz Bayram’ı mesajı
    7. BM'den ABD'nin Venezuela..
    8. Konya’da doktoru darp eden şahıs..
    9. Derste kalp krizi geçiren öğretmen..
    10. Alanya’da cinsel saldırı iddiasına 10..
    11. Arazi yüzünden komşusunu öldüren..
    12. "Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivali..
    13. Kaçak sigaraya sıkı takip
    14. Zabıta öğrencileri bilgilendiriyor
    15. Uyuyan kişinin boğazına bıçak dayayıp..
    16. Devrilen kepçenin altında kalan kişi..
    17. Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne..
    18. Malatya Ticaret Borsası
    19. Bisiklet almak için kimi tribünden..
    20. Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    21. Cezayir'de iktidar partisinden halk..
    22. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    23. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    24. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    25. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    26. Terör mağdurları için yapılan..
    27. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    28. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    29. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    30. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"