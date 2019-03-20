Sağlıksız ve yetersiz beslenme ne demektir?

Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir.

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Yeteriz ve sağlıksız beslenmek ne demektir? Nasıl sağlıklı beslenilir? İşte detaylar...

Yeteriz ve sağlıksız beslenmek ne demektir?

Her besin öğesine insan vücudunun gereksinimi vardır. Her besin öğesinin vücudumuzda çok önemli görevleri vardır. Bu öğeler vücudun gereksinimini karşılayacak miktarda alınması gereklidir. Vücudun gereksinimini karşılayacak miktarda alınmaması halinde vücudun gelişmesinde, büyümesinde, yenilenmesinde, çalışmasında aksamalar ve hastalıklar oluşur. Bu durum doğrudan hastalıklara yol açtığı gibi, hastalıkların oluşum riskini arttırmakta ve tedavi aşamasının ağır seyretmesine neden olmaktadır. Yetersiz beslenme vücut direncini azaltmakta, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Bu da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana yetersiz beslenme sorunu yaşamaktadır. Bugün de bir çok nedene bağlı olarak bu sorunu yaşamaktadır.

Yetersiz beslenmenin nedenleri;

• Vücudun ihtiyacından az yeme,

• Tek yönlü beslenme,

• Psikolojik nedenlerden dolayı az yeme,

• Stresten dolayı az yeme,

• Yanlış bilgi, bilgi eksikliği, bilinçsizlik,

• Kültürel yapı, aile yapısı,

• Yanlış beslenme alışkanlıkları,

• Çevre ve sağlık şartları,

• Yetersiz satın alma gücü,

• Besin öğelerinin dağılımındaki sorunlar, (besinlere ulaşamama)

• Moda diyetleri uygulama,

• Özentiler (sıfır beden olma gibi, bazı popüler insanlar gibi olma isteği)

• Fast-food beslenme (enerji değeri yüksek, diğer besin öğelerinin içeriği düşük)

Bir çok besinin muhafaza ve pişirmesindeki yanlışlardan dolayı besin kaybı olmakta, yeterli miktarda tüketilmesine rağmen içeriğindeki değişiklikten dolayı bir çok besin öğesi yetersiz alınmaktadır.

Yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmenin zararları nelerdir?

Dünyada yaygın olarak görülen yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenme; ülkemizde yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplumuzun önemli bir kesiminde vardır.

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler

Sağlam ve sağlıklı bir görünüştedir.

Hareketli ve esnek bir bedene,

Muntazam bir cilde, canlı ve parlak saçlara ve gözlere,

Kuvvetli, gelişimi normal kaslara,

Çalışmaya istekli kişiliğe,

Boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına,

Normal zihinsel gelişme,

Sık sık hasta olmayan bir yapıya sahiptir.

Yetersiz ve Dengesiz Beslenenler ise;

Hareketleri ağır ve isteksiz

Sağlıksız genel görünüşte (aşırı zayıf veya şişman)

Pürüzlü, kuru, sağlıksız cilt yapısına,

Şişman veya zayıf vücut yapısına,

Sıksık baş ağrısından şikayet eden

İştahsız, yorgun, isteksiz bir yapıya sahiptir.