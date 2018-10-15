0553 313 94 23

Sağlıklı yaşam için...

Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike...

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
Sağlıklı yaşam için...

Doktor doktor dolaşmak, hastane koridorlarında bekleşmek istemiyorsanız bu ilk ikiden sonra şu tavsiyelere kulak verin.

Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike. “Sofradan doymadan kalmayı” öğrenmelisiniz.

● Tam yağlı süt ürünleri yerine yarım yağlı süt ürünlerini tercih edin.

● Dışarıda yemek yerken tam değil yarım porsiyon isteyin.

● Yemeklerinizdeki yağ ve margarini azaltın. Yağ olarak zeytinyağını tercih edin.

● Yemeklerinizde yağ miktarı yüksek olan et suyunu mümkün olduğunca az kullanın.

● Kırmızı et yerine tavuk ya da hindiyi tercih edin.

● Sabah kahvaltısı olarak bir elma ile yetinebilir misiniz?

● Her sabah bir bardak ılık su için.

● Sosis, salam, gibi et ürünlerinden uzak durun

● Şeker yerine sulu tatlı bir meyve yiyebilirsiniz. Hele hele küp ve toz rafine şekerden korkun ve kaçının..

● Alkolden uzak durun

● Kızarmış patatesten, patlıcandan, biberden, nefsinize çok hoş geliyor olsa bile uzak durmalısınız.

● Düzenli egzersiz yapın. Her gün düzenli olarak 30 dakika yürürseniz, kilo vermeniz kolaylaşır.

● Kök sebzeler hem şeker hem besin değeri yüksek, lifli ve doyurucudur. Havuç, turp, kırmızı pancar sizi bekliyor.

● Patlamış mısırı seviyorsanız, yağsız ve tuzsuz yemeye özen gösterin.

● Tatlılardan hele bunların hamur işlerinden kesinlikle uzak durun.

● İçiyorsanız soda miktarını azaltın.

● Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yiyin.

● Peynirlerin de yağsızını tercih etmelisiniz.

● Yemeklerinizde yağlı mayonezler kullanmayın.

● Salata soslarından yağsız olanları tercih edin. Raflardan aldığınız hazır soslar katkı maddeleri ile dolu, unutmayın.

● Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanın.

● Hiçbir şeyi abartılı yemeyin.

● Tavuğu derisiz yiyin.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
  1. sağlıklı yaşam
  2. dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    1. Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    2. Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı
    3. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan..
    4. Galatasaraylı yıldızın menajeri..
    5. Dar bir banyoda da ferahlık sağlanabilir
    6. Almanya'da rehine krizi!
    7. Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya..
    8. İnovasyon ve dijital dönüşüme olan..
    9. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!
    10. Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay..
    11. Lonca Girişimcilik’te ikinci dönem..
    12. Baba ve oğlun televizyon kavgası..
    13. Mehmet Demirkol: Lucescu giderse..
    14. Sağlıklı yemek nasıl pişirilir?
    15. Teknosa indirim yaptı, vatandaş..
    16. Bu işbirliği dijital zekâ için
    17. Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL..
    18. Şeyh Adnan'ın açlık grevinde 43'üncü..
    19. Vodafone Türkiye’yi gururlandıran ödül
    20. Arda'nın tutuklanması için savcılığa..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?