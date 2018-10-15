Sağlıklı yaşam için...

Doktor doktor dolaşmak, hastane koridorlarında bekleşmek istemiyorsanız bu ilk ikiden sonra şu tavsiyelere kulak verin.



Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike. “Sofradan doymadan kalmayı” öğrenmelisiniz.

● Tam yağlı süt ürünleri yerine yarım yağlı süt ürünlerini tercih edin.

● Dışarıda yemek yerken tam değil yarım porsiyon isteyin.

● Yemeklerinizdeki yağ ve margarini azaltın. Yağ olarak zeytinyağını tercih edin.

● Yemeklerinizde yağ miktarı yüksek olan et suyunu mümkün olduğunca az kullanın.

● Kırmızı et yerine tavuk ya da hindiyi tercih edin.

● Sabah kahvaltısı olarak bir elma ile yetinebilir misiniz?

● Her sabah bir bardak ılık su için.

● Sosis, salam, gibi et ürünlerinden uzak durun

● Şeker yerine sulu tatlı bir meyve yiyebilirsiniz. Hele hele küp ve toz rafine şekerden korkun ve kaçının..

● Alkolden uzak durun

● Kızarmış patatesten, patlıcandan, biberden, nefsinize çok hoş geliyor olsa bile uzak durmalısınız.

● Düzenli egzersiz yapın. Her gün düzenli olarak 30 dakika yürürseniz, kilo vermeniz kolaylaşır.

● Kök sebzeler hem şeker hem besin değeri yüksek, lifli ve doyurucudur. Havuç, turp, kırmızı pancar sizi bekliyor.

● Patlamış mısırı seviyorsanız, yağsız ve tuzsuz yemeye özen gösterin.

● Tatlılardan hele bunların hamur işlerinden kesinlikle uzak durun.

● İçiyorsanız soda miktarını azaltın.

● Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yiyin.

● Peynirlerin de yağsızını tercih etmelisiniz.

● Yemeklerinizde yağlı mayonezler kullanmayın.

● Salata soslarından yağsız olanları tercih edin. Raflardan aldığınız hazır soslar katkı maddeleri ile dolu, unutmayın.

● Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanın.

● Hiçbir şeyi abartılı yemeyin.

● Tavuğu derisiz yiyin.