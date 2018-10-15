Sağlıklı yaşam için...
Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike...15 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
Doktor doktor dolaşmak, hastane koridorlarında bekleşmek istemiyorsanız bu ilk ikiden sonra şu tavsiyelere kulak verin.
Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike. “Sofradan doymadan kalmayı” öğrenmelisiniz.
● Tam yağlı süt ürünleri yerine yarım yağlı süt ürünlerini tercih edin.
● Dışarıda yemek yerken tam değil yarım porsiyon isteyin.
● Yemeklerinizdeki yağ ve margarini azaltın. Yağ olarak zeytinyağını tercih edin.
● Yemeklerinizde yağ miktarı yüksek olan et suyunu mümkün olduğunca az kullanın.
● Kırmızı et yerine tavuk ya da hindiyi tercih edin.
● Sabah kahvaltısı olarak bir elma ile yetinebilir misiniz?
● Her sabah bir bardak ılık su için.
● Sosis, salam, gibi et ürünlerinden uzak durun
● Şeker yerine sulu tatlı bir meyve yiyebilirsiniz. Hele hele küp ve toz rafine şekerden korkun ve kaçının..
● Alkolden uzak durun
● Kızarmış patatesten, patlıcandan, biberden, nefsinize çok hoş geliyor olsa bile uzak durmalısınız.
● Düzenli egzersiz yapın. Her gün düzenli olarak 30 dakika yürürseniz, kilo vermeniz kolaylaşır.
● Kök sebzeler hem şeker hem besin değeri yüksek, lifli ve doyurucudur. Havuç, turp, kırmızı pancar sizi bekliyor.
● Patlamış mısırı seviyorsanız, yağsız ve tuzsuz yemeye özen gösterin.
● Tatlılardan hele bunların hamur işlerinden kesinlikle uzak durun.
● İçiyorsanız soda miktarını azaltın.
● Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yiyin.
● Peynirlerin de yağsızını tercih etmelisiniz.
● Yemeklerinizde yağlı mayonezler kullanmayın.
● Salata soslarından yağsız olanları tercih edin. Raflardan aldığınız hazır soslar katkı maddeleri ile dolu, unutmayın.
● Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanın.
● Hiçbir şeyi abartılı yemeyin.
● Tavuğu derisiz yiyin.
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