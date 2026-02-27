Sağlıklı sindirim için sofradan doymadan kalkmak gerekiyor

Vücudun genel sağlığı açısından orucun önerildiğini belirten Coşar, ancak ciddi hastalığı bulunan kişilerin oruç tutup tutamayacaklarına hekimleriyle görüşerek karar vermeleri gerektiğini ifade etti.

Ramazan’da mide ve bağırsak şikayeti yaşayanların sayısının arttığına işaret eden Coşar, özellikle de mide ve bağırsak şikayetleri bulunan hastaların, uzun süre aç kaldıktan sonra aşırı yemek yemeleri halinde bazı yakınmaların ortaya çıkabileceğini, bu hastaların ramazan süresince ilaçlarını dikkatli kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Sahurdan yarım saat öncesinde mide koruyucu ilaçların alınmasının önemli olduğunu anlatan Coşar, mide ve bağırsak şikayetleri için kullanılan diğer ilaçların iftar, sahur ve gece yatmadan önce üç ya da iki doz şeklinde alınabileceğini belirtti.

Coşar, herkese sağlıklı beslenmeyi önerdiklerinin altını çizerek, “Az ve sık beslenmek ramazanda pek mümkün olmasa da mutlaka iyi çiğnemek ve sofradan doymadan kalkmak gibi bir düsturumuz var. Bunu uygulamak lazım” değerlendirmesinde bulundu.