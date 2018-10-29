Sağlıklı diyet nasıl olur?

UZMAN GÖZETİMİNDE DİYET YAPMAK

Günümüzde internetin uzanabildiği her alanda birçok yeni ve farklı bilgileri internet kullanıcılarına ulaştırdığı bilinen bir gerçektir. Kullanıcılar birçok farklı site üzerinde tamamiyle kişisel denemeler sonucu elde edilmiş başarılı diyet programları ile karşı karşıya kalmalarının ardından herhangi bir uzman yardımı veya tavsiyesi almadan bu programları uygulamaya başlayarak kilo verme ve forma girme çabası için mücadele verir. Halbuki bir uzmanın gözetimi dışında gerçekleşen diyetler son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilecek kadar büyük riskler taşımaktadır. Gerçekliği kanıtlanmamış veya kişiden kişiye değişkenlik gösterebilecek diyetleri bir uzman yardımı almadan, hızlı bir biçimde kilo verebilmek ve form tutabilmek amacıyla bu yöntemi deneyenler çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilmektedir.

ACELECİ DAVRANMAMAK EN SAĞLIKLI YÖNTEM

Diyet yapmak amacıyla belirli bir program çerçevesinde bir beslenme alışkanlığı edinen bireylerin bazıları çok kısa süre içerisinde çok fazla kilo verme çabası içine girmektedir. Bu kiloların ve kaybedilen formun kısa sürede elden gitmediğini bildikleri gibi aynı şekilde kısa sürede kazanılacağını da umut etmemek gerekmektedir. Sabır içerisinde yapılan diyetler uzun vadede her zaman için olumlu sonuçlar doğuracaktır.