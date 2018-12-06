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Sağlıklı bir gün reçetesi

Sabah kalkış saatinizden üç öğün yediklerinize kadar hepsinin bir arada bulunduğu bir demet tavsiyeye lütfen kulak verin.

06 Aralık 2018 Perşembe 19:28
Sağlıklı bir gün reçetesi

Toksinler zararlıdır. Detoks, toksinlerden kurtulmamızın adı.. İnsan, bu kurtulmanın yollarını iyi bilir, titizlikle uygulayabilirse kendi kendisinin doktoru gibi olur. Sağlığını zararlıların saldırısından korur. Sabahları erken kalkılmalıdır. Müslümanca.. Güneş doğmadan...Güneş doğduktan sonra geç saatlerde yapılan kahvaltı ile detoks yapılamaz. Erken kalkarak sabah yürüyüşü yapmak ya da hafif basit egzersizlerde bulunmak en güzelidir.

SABAH KAHVALTISI

Sabahları kalktığınızda bir bardak ılık su içine bir tatlı kaşığı elma sirkesi katarak yavaşça yudum yudum içiniz.

Kahvaltıdan önce, bir bardak kaynamaya yakın sıcaklıkta su içine bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı keten tohumu, yarım çay kaşığı üzüm çekirdeği, yarım çay kaşığı kekik, bir tutam zencefil katarak bunların hepsini birkaç dakika karıştırarak kalan tüm tortularıyla birlikte yavaşça içiniz.

Kahvaltınız hafif; bir dilim peynir, bir tatlı kaşığı bal, domates, biber, maydanoz ve dere otu ile birlikte yapılmış salataya bol zeytin yağı ve limon katın. Ekmek bir dilimi geçmesin. Yarım kesme şekerle bir bardak çay..

Lokmanızı iyice çiğnemelisiniz.

ÖĞLEN YEMEĞİ

Öğlen yemeğine kadar bol ılık su içilmelidir. Su, detoks için elzemdir. Yemek arasında su içmenizi tavsiye etmeyeceğimiz için yemeğe oturmadan yarım saat kadar önce suyunuzu içmelisiniz.

Öğlen yemeğinde yarım tabak çorbayı ekmeksiz için. Sonra bir tabak sebze yemeği.. Doymazsanız bolca salata yiyebilirsiniz.

Artık akşama kadar yerinizde oturup kalmamalısınız. Bolca su veya sağlığınıza, ağız tadınıza uygun bulduğunuz bitkisel çaylar içebilirsiniz. Yürüyüşler yapmalısınız. İşyerinde ve evde asansörü kullanmamaya çalışmalı, yorgunluğa dönüşmeyecek ölçüde merdivenleri kullanarak hareket ihtiyacınıza katkıda bulunmalısınız. Akşam yemeği yemeden önce yarım saat yürüyüş yapılmalıdır. İş dönüşleri akşam saatlerinde yürümek son derece yararlıdır. Günün stresinin boşalması için harika bir fırsattır.

Asla sigara içmemelisiniz.

Asla alkol kullanmamalısınız.

Soğuk gıdalar ve soğuk sudan uzak durmalısınız. Soğuk su barsakları anında durdurarak sindirim sistemimizin çalışmasını sabote eder. Soğuk su, midede ya da sindirim sisteminin herhangi bir yerinde patlamaya hazır bir bombadır. Ne zaman ve nereyi ne oranda tahrip edeceğini önceden bilmek çok zordur.

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeğiniz yediyi geçmesin. Yemekleriniz yine hafif, bol salata ile olsun. Ekmek olmasın. Meyve yiyebilirsiniz. Saat dokuzdan sonra artık hiçbir şey yememelisiniz. Sonra gece yarılarına kadar hareketsiz oturup televizyona mıhlanmayın. Yatsıya, mesafenizi kendinize uygun bulduğunuz camiye yürüyerek gidin. Aynı yürüyüşü sabah namazı için de pekalâ yapabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:28
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