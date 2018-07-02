Sağlıklı ara öğün önerileri

Ara öğünlerin amacı kan şekerini dengede tutmak, acıkmayı keserek öğünlerde fazla yenmesini önlemek ve metabolizma hızını artırmaktır. Bu sayede diyet yapanlar daha hızlı kilo verir, kilo almak istemeyen kişiler ise formunu korur.

Ara öğünlerde tüketilmesi gereken besinlere dikkat edilmelidir. Bu yiyecekler bir atıştırmalıktır. Doyma amacı güdülmemelidir. Aksi durumda kilo vermek yerine kilo almak kaçınılmaz hale gelir.

1 TATLI KAŞIĞI FINDIK EZMESİ İLE BİRLİKTE YARIM ELMA:

Protein ve kalori oranı yüksek olan bu öğün enerji seviyesini yükseltir. Öğün toplam 25 kaloridir.

1 DİLİM PEYNİR, ZEYTİNYAĞI VE ELMA:

Kan şekerini yükselten bu öğün, yağ yakımını da hızlandırır. Peynirin üzerine ilave edilen zeytinyağı, tokluk hissini artırır. Elma da gerekli olan şekerin alınmasını sağlar.

15 ADET BADEM:

Magnezyum, çinko ve protein bakımından çok zengin olan badem, belirtilen miktarda tüketildiğinde tüketildiğinde 120 kalori alınır.

MEYVELİ YOĞURT:

İstenilen meyvelerin 1 kase az yağlı yoğurda karıştırılmasıyla birlikte elde edilir. İçerisine yaban mersini de ilave edilebilir. Toplam 150 kalori içerir.

MİNİ SANDVİÇ:

Kan şekeri çok hızlı düşen ve çok sık acıkan kişiler için peynirli veya ton balıklı sandviçler hazırlanabilir. Bu sandviçi tam buğday ekmeğiyle hazırlamak daha iyi olur.

MÜSLİ:

1 bardak sütün içerisine 4 veya 5 kaşık müsli ilave edilebilir. Tahıl ağırlıklı bir besin olmasından dolayı uzun süre tok tutar.

ÇİĞ SEBZELİ SALATA TABAĞI, 1 DİLİM PEYNİR VE 1 ADET BUĞDAY EKMEĞİ:

Öğünler arasındaki mesafelerin fazla olması durumunda kalori oranını dengelemek için zeyinyağı ile birlikte salata tabağı hazırlanabilir. Domates, salatalık, roka, marul gibi sebzeler salataya ilave edilebilir.

YAĞSIZ PATLAMIŞ MISIR, BİR AVUÇ KURU ÜZÜM:

1 su bardağı patlamış mısırın yağsız olarak hazırlanması ile birlikte 1 avuç kuru üzüm tüketmek günlük enerji ve mineral desteğinin alınmasını sağlar.

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