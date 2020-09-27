Sağlıkçıya şiddet uygulayan cezasını hastanede çeksin

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, toplumun genelinin bir sorunu olan şiddetin sağlıkta çok daha can acıtıcı hale ulaştığını söyledi. Sağlıkta şiddetin bir kamu davası olması, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmaları, ‘Beyaz Kod’ uygulaması gibi önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Durmuş, "Bu kararların hepsi şiddet uygulayanlara, şiddet uyguladıktan sonra verilecek cezalar. Bizim asıl amacımız toplumdaki şiddeti ortadan kaldırmak. İnsanlar hastaneye belinde silahıyla ve bıçağıyla girebiliyor.

Sağlıkta şiddete kurban verilmiş birçok arkadaşımız var. Hastane ortamlarına silahla girilmesinin kesinlikle yasaklanması gerek” dedi. Durmuş, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Saldırı girişimi nedeniyle orada belli bir süre sağlık hizmeti aksamaya uğradı. Hastane, insanların acılarını dışa vuracakları ortamlar değildir. Elbette insanların acıları var, yakınlarını kaybetmişler. Kolay bir şey değil. Empati yaptığımızda bu çok zor bir şey ama şunu bileceğiz ki hastane, acılarımızı dışa vuracağımız, şiddet uygulayacağımız, kapı ve camları tekmeleyeceğimiz, sağlık çalışanlarına saldıracağımız ortamlar değil. Bugün adliye koridorlarında nasıl ki şiddeti önleyebiliyorsanız, hastanelerde de şiddeti önleyebilirsiniz. Aynı şiddet olayları özel hastanelerde bu derece yüksek olmuyor. Kamu hastanelerinde oluyorsa sağlıkta şiddete götüren birtakım etkenler var. Bu etkenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor."

Asacak, kesecek değiliz

Sağlıkta şiddet uygulayanlara farklı cezalar da verilebileceği önerisinde bulunan Durmuş, şunları kaydetti: "Sağlıkçılara şiddet uygulayanlara, sağlık ortamlarında ceza verilmesi gerekir. Orada görev yapmak suretiyle oranın atmosferini anlaması ve yaptığı işin yanlışlığını öğrenerek şiddetin ortadan kaldırılması noktasında adım atılması gerekiyor. Şiddet uygulayanlar da bizim insanlarımız, asacak-kesecek değiliz. Bizim arzumuz ve isteğimiz, sağlıktaki ve toplumun genelindeki şiddetin ortadan kaldırılacak şekilde toplumsal bilincin oluşması ve yerleştirilmesi."

‘Beni neden temaslı yazdın’ dayağı atan iki kardeş serbest bırakıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sağlık çalışanını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Afşin ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiği için temaslı yazılan M.K. ile kardeşi A.K., isimlerini İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirdiği iddiasıyla sağlık çalışanı B.T'yi darp etti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.