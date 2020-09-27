  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlıkçıya şiddet uygulayan cezasını hastanede çeksin
Gündem

Sağlıkçıya şiddet uygulayan cezasını hastanede çeksin

Son günlerde yaşanan sağlıkçılara şiddet olaylarına karşı Sağlık-Sen başkanı Semih Durmuş’tan ilginç bir öneri geldi. Durmuş, "Sağlıkçılara şiddet uygulayanlar cezalarını hastanelerde çekmeli. Böylece orada yapılanlara tanık olup yanlışını anlayabilirler” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:16:00 -
Sağlıkçıya şiddet uygulayan cezasını hastanede çeksin

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, toplumun genelinin bir sorunu olan şiddetin sağlıkta çok daha can acıtıcı hale ulaştığını söyledi. Sağlıkta şiddetin bir kamu davası olması, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmaları, ‘Beyaz Kod’ uygulaması gibi önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Durmuş, "Bu kararların hepsi şiddet uygulayanlara, şiddet uyguladıktan sonra verilecek cezalar. Bizim asıl amacımız toplumdaki şiddeti ortadan kaldırmak. İnsanlar hastaneye belinde silahıyla ve bıçağıyla girebiliyor.

Sağlıkta şiddete kurban verilmiş birçok arkadaşımız var. Hastane ortamlarına silahla girilmesinin kesinlikle yasaklanması gerek” dedi. Durmuş, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Saldırı girişimi nedeniyle orada belli bir süre sağlık hizmeti aksamaya uğradı. Hastane, insanların acılarını dışa vuracakları ortamlar değildir. Elbette insanların acıları var, yakınlarını kaybetmişler. Kolay bir şey değil. Empati yaptığımızda bu çok zor bir şey ama şunu bileceğiz ki hastane, acılarımızı dışa vuracağımız, şiddet uygulayacağımız, kapı ve camları tekmeleyeceğimiz, sağlık çalışanlarına saldıracağımız ortamlar değil. Bugün adliye koridorlarında nasıl ki şiddeti önleyebiliyorsanız, hastanelerde de şiddeti önleyebilirsiniz. Aynı şiddet olayları özel hastanelerde bu derece yüksek olmuyor. Kamu hastanelerinde oluyorsa sağlıkta şiddete götüren birtakım etkenler var. Bu etkenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor."

Asacak, kesecek değiliz

Sağlıkta şiddet uygulayanlara farklı cezalar da verilebileceği önerisinde bulunan Durmuş, şunları kaydetti: "Sağlıkçılara şiddet uygulayanlara, sağlık ortamlarında ceza verilmesi gerekir. Orada görev yapmak suretiyle oranın atmosferini anlaması ve yaptığı işin yanlışlığını öğrenerek şiddetin ortadan kaldırılması noktasında adım atılması gerekiyor. Şiddet uygulayanlar da bizim insanlarımız, asacak-kesecek değiliz. Bizim arzumuz ve isteğimiz, sağlıktaki ve toplumun genelindeki şiddetin ortadan kaldırılacak şekilde toplumsal bilincin oluşması ve yerleştirilmesi."

‘Beni neden temaslı yazdın’ dayağı atan iki kardeş serbest bırakıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sağlık çalışanını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Afşin ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiği için temaslı yazılan M.K. ile kardeşi A.K., isimlerini İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirdiği iddiasıyla sağlık çalışanı B.T'yi darp etti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti
Medya

Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti

TRT'nin yeni sezonda ekrana getireceği Uyanış Büyük Selçuk dizisi Kuruluş Osman'ı da etkiledi. Diziler arasındaki sıkı yarış, ekrana daha ka..
Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar
Dünya

Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar

Bazı hainlerin aksine Fas Başbakanı Saadeddin Osmani BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filist..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı