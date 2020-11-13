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Aktüel Sağlık ve fitness mobil uygulamalarının kullanım oranlarında rekor artış
Aktüel

Sağlık ve fitness mobil uygulamalarının kullanım oranlarında rekor artış

Mobil ölçümleme şirketi Adjust'ın araştırmasına göre bu uygulamaların indirilmesinde geçen yıla oranla yüzde 67 artış kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:30:18 -
Sağlık ve fitness mobil uygulamalarının kullanım oranlarında rekor artış

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından sağlık ve fitness mobil uygulamalarının kullanım oranlarında rekor artış yaşandı.

Mobil ölçümleme şirketi Adjust'ın araştırmasına göre bu uygulamaların indirilmesinde geçen yıla oranla yüzde 67 artış kaydedildi. 2020'nin ilk çeyreğinde indirme sayısı 593 milyona ulaşan sağlık ve fitness uygulamalarının, 2020 yılı sonunda 656 milyonu bulacağı öngörülüyor.

Salgının ortaya çıkmasının ardından uygulamayı kullanan kişi sayısı nisan ayında 339,7 milyon olurken, ocak ayına göre yüzde 83,6 ve mart ayına göre yaklaşık yüzde 42 artış gerçekleşti.

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