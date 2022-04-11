Sağlık sorunları süren Genco Erkal'ın büyük derdi! 'Biletleri iptal etmeyin'

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Dini değerleri hedef alıp toplumun sinir uçları ile oynamayı "özgürlük" sayan Genco Erkal, sağlık sorunları sürerken, izleyicilerinin satın aldığı biletleri iptal etmemeleri için uğraşıyor.

Biri bu adama her insanın ölümlü olduğunu hatırlatsın!

84 yaşındaki Erkal, Twitter hesabından son sağlık durumunu paylaştı.

Sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten Erkal, "Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin." dedi.

İzleyicilerinin satın aldığı biletleri iptal etme ihtimalini kendine dert edinen Genco Erkal, şöyle devam etti:

Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik.

Genco Erkal'ın, Müslümanların Kurban ibadetine yönelik saygısız ifadeleri hafızlardaki yerini korurken, son olarak da Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik hakaretini desteklemişti.

Erkal, "Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş. Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur. Bir atasözü bile onları deli etmeye yeter. Göreceğiz kim yolcu kim hancı." ifadelerini kullanmıştı.

Genco Erkal, Kurban ibadeti için "Kanlı bayram" hakaretinde bulunmuştu.