Sağlık personeli istifa hakkı yasağı kaldırıldı mı?
Sağlık personeli istifa hakkı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarının istifa etme hakları iptal edilmişti. Vakalardaki düşüş ve normalleşme adımları sebebiyle sağlık çalışanları istifa haklarının kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. Peki, sağlıkçılar istifa etme, işten ayrılma hakkına sahip mi? İstifa yasağı kalktı mı?
Koronavirüs salgınında en büyük fedakarlığı hiç kuşkusuz sağlık çalışanları verdi. Personel konusunda sıkıntı yaşanmaması adına sağlık çalışanlarının istifa hakları iptal edilmişti. Peki, sağlık personeli istifa işten ayrılma hakkına sahip mi?
Sağlık personeli istifa hakkı yasağı kaldırıldı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.
Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.
Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.