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Sağlık personeli alım ilanları Sağlık personeli alımı İŞKUR

Sağlık personel alımı ilanları merak ediliyordu. İŞKUR, güncel açık iş ilanlarına bakanlar çok sayıda sağlık personeli alım ilanlarına rastlamakta. Hasta kabul-kayıt görevlisi, Hasta danışmanı, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hastane hizmetlisi personel alımı başvuru şartları da sağlık personeli alım ilanları ile birlikte açıklandı. Sağlık personele alım başvurularına İŞKUR üzerinden ulaşılabilmekte. Sağlık personeli alım ilanları.

28 Haziran 2019 Cuma 18:46
Sağlık personeli alım ilanları Sağlık personeli alımı İŞKUR

Sağlık personel alımı ilanları merak ediliyordu. İŞKUR, güncel açık iş ilanlarına bakanlar çok sayıda sağlık personeli alım ilanlarına rastlamakta. Hasta kabul-kayıt görevlisi, Hasta danışmanı, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hastane hizmetlisi personel alımı başvuru şartları da sağlık personeli alım ilanları ile birlikte açıklandı. Sağlık personele alım başvurularına İŞKUR üzerinden ulaşılabilmekte.

Sağlık personeli alımı arama sonuçları. Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR), 28 Haziran 2019 güncel tarih olarak 45.968 açık iş ilanlarına ulaşmak mümkün. 598.802 kişiye iş istihdamı sağlayan İŞKUR, 2019 yılı sonuna kadar 500 bin personel alımı daha yapmayı amaçlamakta. 

 

Sağlık personeli alımı genel başvuru şartları neler?

T.C vatandaşı olmak,

En az lise ve önlisans mezunu olmak,

İletişim becerisi yüksek,

Aktif Dinamik

Tercihen genç emekli (50 yaşını geçmemiş)

Disiplinli bir yapıda bulunanlar, gibi şartlar bulunmaktadır.

Yüz kızartıcı suçu ve 6 ayı geçen adli cezası bulunmamak (hükümlü alımı yapılan ilanlar hariç)

İşini engelleyebilecek her hangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Hemşire alım başvuruları için tıklayınız

Acil tıp teknisyeni alım başvuruları için tıklayınız

Ambulans şoförü başvurusu için tıklayınız

Tüm sağlık personeli ilanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:46
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