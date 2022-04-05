Sağlık otelleri turizmi uçurur

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türk turizm sektörünün artık hizmet ve ürün çeşitliliğini artırması gerektiğine dikkati çeken Kaya, sağlık otelleri açılımıyla Türk turizminin bugünkünden üç kat daha fazla bir kazanca ulaşabileceğini ve turizmde süreklilik sağlanacağını söyledi.

OSAD üyesi turizmciler olarak, yıllardır Almanya ve birkaç Avrupa ülkesinde uygulanmakta olan ‘sağlık oteli’ sistemini önerdiklerini aktaran Kaya, şöyle devam etti: “Büyük bölümü dağlık, ormanlık, oksijen ve su bakımından zengin olan ülkemizde kurulacak sağlık otelleri, turizmin yılın tamamına yayılmasını sağlayacaktır. Fizik, iç hastalıkları, eklem hastalıkları, obezite, cilt hastalıkları ve buna benzer tedavilerin sunulduğu sağlık otelleri, ülkemizi özellikle Müslüman turistler için alternatifsiz hale getirecektir. Sağlık otelleri, uluslararası alanda yaşanan en küçük ekonomik ya da siyasi krizde olumsuz yönde etkilenen turizmin bu etkilere açık olmasını önleyecektir. Zira kriz anında diğer turizm türlerinde rezervasyon iptalleri yaşanırken, sağlık amaçlı rezervasyonlar etkilenmeyecektir. Doğası, dağları, ormanları, akarsuları ile cennet olan ülkemizde sağlık otellerinin bugüne kadar yaygınlaşmaması da büyük bir eksikliktir. Mevcut turizm gelirinin üç katından daha fazla gelir getirebilecek sağlık otellerini ülkemize katmanız elzemdir. Hali hazırda var olan sadece termal hizmeti veren otellerin sağlık otellerine çevrilmesi oldukça düşük maliyetlerle mümkün olabilir.”