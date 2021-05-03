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Sağlık Sağlık ocakları kaça kadar açık? Tam kapanma sağlık ocağı çalışma saatleri
Sağlık

Sağlık ocakları kaça kadar açık? Tam kapanma sağlık ocağı çalışma saatleri

Aile hekimlikleri kaçta açılıyor? Koronavirüs aşılama çalışmalarında aile hekimlikleri önemli bir yere sahip. İnaktif aşı olan Sinovac aşısı aile hekimliklerinde de yapılıyor. Pek çok vatandaş tam kapanmada sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, aile hekimlikleri tam kapanmada kaçta açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:04:00 - 2021-05-03 10:08:10
Sağlık ocakları kaça kadar açık? Tam kapanma sağlık ocağı çalışma saatleri

Sağlık ocakları bir diğer ismiyle aile hekimlikleri ilk basamak sağlık hizmetleri için önemli bir yere sahip. Aile hekimliklerinde muayene olunabiliyor, ilaç yazdırılabiliyor, çocukluk dönemi aşıları uygulanıyor. Pandemi süresince aile hekimliklerinde korona aşısı da uygulanıyor. Vatandaşlar 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmada aile hekimliğine gitmenin mümkün olup olmadığını, sağlık ocaklarının çalışma saatlerini merak ediyor. Aile hekimlikleri kaça kadar çalışıyor?

Sağlık ocakları kaça kadar açık? Tam kapanma sağlık ocağı çalışma saatleri

17 günlük tam kapanmada sağlık çalışanları kısıtlamadan muaf durumda. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesine göre kısıtlamalarda; kamu ve özel sağlık kurumları, eczaneler, veterinerle, dişçiler açık durumda. Aşılama için son derece önemli olan aile hekimlikleri de bu dönemde hizmet veriyor. Sağlık ocakları 08.00-17.00 saatleri arasında açık oluyor. Ancak kapanma öncesinde vatandaşlar randevuları olmadığı halde sağlık ocaklarına gidebiliyordu. Bu süreçte sağlık ocakları randevusuz hasta kabul etmiyor. MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182'den aile hekimine gitmek için randevu almanız gerekiyor.

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