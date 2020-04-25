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Sağlık Müdüründen Pandemi servisine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr.

2020-04-25 09:15:28 -
Sağlık Müdüründen Pandemi servisine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Pandemi Servisini ziyaret ederek, doktorlar ve hastalar ile bir araya geldi.


Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Pandemi Servisi, Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisine yakalanan hastaların tedavi edildiği servis olarak çalışmalarını sürdürüyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Pandemi servisini ziyaret ederek Korona Virüs Pandemisine karşı hiçbir emek ve fedakarlıktan kaçınmadan görev yapan sağlık personellerini ziyaret ederek onlara moral verdi. Ayrıca Pandemi servisinde tedavi gören hastalarla da bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Hastanede yürütülen diğer çalışmalar hakkında da Başhekim Op. Dr. Volkan Temi’den bilgiler alan Dr. Yılmaz, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

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