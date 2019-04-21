Sağlık mevzuatına aykırı satış yapan sitelere geçit verilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yılın ilk üç aylık tıbbi cihaz ve kozmetik denetim verilerine ilişkin bilgi verdi. Sahte-kaçak ürünlerle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Koca, sağlık beyanıyla yapılan satış ve tanıtımlarla internetten yapılan ilaç satışlarını engellemeye yönelik çalışmaları aktardı.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında bin 81 tıbbi cihazın denetlendiğini, içlerinden birinin güvensiz, 18'inin ise teknik düzenlemeye aykırı bulunduğunu bildiren Koca, ilgililer hakkında idari işlem uygulandığını, 351 bin 575 lira para cezası kesildiğini dile getirdi.

Koca, kozmetik ürünlerin denetiminin de hızla sürdüğünün altını çizerek, "2019 yılı ilk 3 ayında 146 kozmetik ürün denetlendi, iki güvensiz, 51 uygunsuz ürün tespit edildi. Söz konusu ürünlere istinaden 284 bin 578 lira idari para cezası uygulandı." bilgisini verdi.

"Halkın sağlığıyla oynayanlara geçit verilmeyecek"

Uygunsuz ya da güvensiz bulunan ürünler arasında saç spreyleri, ağız bakım ürünleri, yüz ve vücut bakım ürünleri, şampuan ve duş jellerinin yanı sıra bebek ürünleri ve göz ürünlerinin de bulunduğunu belirten Fahrettin Koca, halkın sağlığıyla oynayanlara asla geçit verilmeyeceğini söyledi.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Denetim ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai içerisinde. Hem gelen ihbarları değerlendiriyor hem de piyasadan aldığımız örnekleri analiz ediyor ve kontrol laboratuvarlarımızda sağlığa uygunluk açısından denetliyoruz.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) sayesinde artık vatandaşlarımız cep telefonlarına ücretsiz indirebilecekleri uygulamadan, piyasadan satın aldıkları kozmetiğin güvenli olup olmadığını kontrol edebiliyor. Vatandaşlarımızca merdiven altı olarak tabir ettiğimiz ürünlere itibar edilmemesi, bilinen satış noktalarından alışveriş yapılması, kaliteli ve güvenli ürüne erişim açısından büyük önem taşıyor."

"Sağlığımızla oynayan fırsatçılara asla itibar etmeyin"

Fahrettin Koca, Bakanlığının görevleri arasında kozmetik ve tıbbi cihaz denetimlerinin dışında "sağlık beyanı" ile yapılan satış ve tanıtımlar olduğunu anımsattı.

İnternet ve sosyal medya üzerinden hastalıkları tedavi ettiği ya da zayıflattığı iddiasıyla satılan ürünlerin, sonu ölüme varan ciddi sağlık problemlerine yol açabildiğine dikkati çeken Koca, "Sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde internet ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik denetimler sonucu, 2019 yılının ilk 3 ayında bin 796 internet sitesinin kapatılması sağlandı. İlgililere 1 milyon 850 bin TL idari para cezası uygulandı." dedi.

Koca, denetim ekiplerinin 24 saat mesaisine rağmen, söz konusu internet sitelerine her geçen gün bir yenisinin eklendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sağlık beyanıyla satış ve tanıtım yapan internet siteleriyle mücadelemizde vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Bunu, iki koldan yürütülmesi gereken bir mücadele olarak görüyorum. Vatandaşlarımızdan maddi çıkarları uğruna sağlığımızla oynayan fırsatçılara asla itibar etmemelerini istirham ediyor, tespitlerini bize iletmelerini halinde, gereğinin ivedilikle yapılacağını bilmelerini istiyorum."

"Kapatılan internet sitelerinde çoğunlukla zayıflama ilaçları satılıyor"

Türkiye'de eczaneler dışında ilaç satışının yasal olmadığını vurgulayan Koca, "Konuyla ilgili olarak, Ocak ayından bu yana ilaç satışı yapan 557 internet sitesi kapatıldı. İlgililer hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu." açıklamasını yaptı.

Koca, kapatılan internet sitelerinde çoğunlukla zayıflama ilaçlarının, saç çıkarttığı ileri sürülen ürünlerin, cinsel gücü arttırıcı ilaçlar ile halk arasında "düşük hapı" olarak bilinen ilaçların satışının yapıldığını belirtti.

İlaç Takip Sistemi (İTS) ile ilacın üretiminden nihai kullanıcıya kadar her aşamada izlenebildiğine ve Türkiye'deki bu sistemin güvenli ilaca erişim noktasında dünyaya örnek olduğuna işaret eden Koca, "Vatandaşlarımız bilsinler ki bu tür mecralarda satılan ilaçların sahte olduğu kesindir. Eksik tedaviye hatta sonu ölüme varabilecek sonuçlara yol açabilecekleri ortadadır. Şifa bulmak bir yana bu tür sonuçlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımızca kesinlikle itibar edilmemelidir. Biz de denetim noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.