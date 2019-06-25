0553 313 94 23

Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25. yardım seferi

Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan doktor ve sağlıkçılardan oluşan Gönüllüler Grubu, çeşitli ameliyatlar yapmak ve toplanan yardımları götürmek üzere Nijer'e yola çıktı.

25 Haziran 2019 Salı 00:21
Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25. yardım seferi

Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanından başkent Niamey'e hareket eden kafile, yanlarında tamamı tıbbi malzemelerinden oluşan yardım kolilerini de götürdü.

Gönüllüler Grubu Koordinatörü İbrahim Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer'e 25. seferi yapacaklarını, tamamına yakının sağlıkçılardan oluşan 50 kişilik ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Ceylan, 7 yıldan bu yana en fazla ameliyat yapan grup olduklarını kaydederek, "Her şeyimiz yanımızda. Çünkü poliklinik yaptığınız hastaya ilaç veremiyorsanız o sağlık seyahati çok fazla anlam ifade etmiyor." dedi.

Başkentten yaklaşık 740 kilometre yolculuğun ardından yardım yapacakları bölgeye ulaşabileceklerini ifade eden Ceylan, 14 senedir bu bölgede yerleşik olarak sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

İbrahim Ceylan, dul ve yetimlere keçi projesi kapsamında daha önce 22 bin hayvan dağıttıklarını, bu sefer de bin 400 keçiyi yardıma muhtaçlara teslim edeceklerini anlattı.

Nijer'de Türkiye'deki yardımseverlerin desteğiyle yaklaşık 35 su kuyusu daha açacaklarını kaydeden Ceylan, "Nijer'e seyahatimizde 600 katarakt, 350 anestezi altında cerrahi ameliyat, 2 diş hekimimiz tarafından bin 800 diş çekimi gerçekleştirilecek. Aynı zamanda kulak-burun-boğaz doktorumuz kafilede var. Çünkü yüz hastamızın 80'inde kulak zarı maalesef yok. Oradaki insanların kulakları tedavi edilecek." diye konuştu.

"Gittiğiniz zaman 'Şu, bu dernek geldi' demiyorlar"

Projeyi gerçekleştirmek için kurumların iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu projelerin gerçekleştirilmesinde en önemli etken tabii ki devletimiz. TİKA, sekizinci seyahatten bu yana 18'e yakın projemizi destekledi. Ekibimizdeki sağlıkçıların belki tamamına yakını Sağlık Bakanlığı personeli. Bakanlığımız da bu konuda bizi çok destekliyor. Doktorlarımıza görevlendirme çıkarıyor, maaşları devam ediyor, izinleri yanmıyor. THY de bizim üçüncü partnerimiz. Her biri 23 kilogram olan 70 koli fazlamız var. THY de bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bu birçok derneğin iştirak ettiği kompakt proje. Aynı zamanda devletimizin de arkamızda durduğu bir proje. Devleti yanınızda hissetmek çok farklı bir duygu. Gittiğiniz zaman neticede 'Şu, bu dernek geldi' demiyorlar. 'Türkler geldi ve bizi tedavi etti' diyorlar. O yüzden bu projenin devam etmesi hem devletimiz hem de gönüllüler açısından çok önem verdiğimiz bir projedir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 00:21
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat! FSM Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak
    1. Dikkat! FSM Köprüsü'nde 4 şerit..
    2. Zarif: Trump haklı ama...
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü..
    5. Suriyeli Muhammed Halil, LGS'den tam..
    6. BMGK'daki kapalı İran oturumu
    7. Adıyaman'da tırın çarptığı yaya..
    8. Umman'dan 'ABD' ve 'İran' açıklaması!
    9. DÜZELTME - "Türk piyanistten Viyana'da..
    10. Yıldız Tilbe'den açık hava konseri
    11. Mafya lideri hapishaneden firar etti!
    12. Tekirdağ’da çöp kamyonunda korkutan..
    13. Gürcistan'daki protestolar devam ediyor
    14. D-650’de kimyasal tanker yangını
    15. 'Dünya'nın görüntülerini 5..
    16. "Sudan'ın sorunlarına içimizden köklü..
    17. Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu
    18. Huawei Rus işletim sistemi kullanabilir
    19. Adıyaman’da feci kaza: Biri uzman..
    20. 'Lens ve güneş gözlüklerinin online..
    21. Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25...
    22. 'Türkiye immünoterapi üssü olabilir'
    23. Katar ve Sudan'dan Etiyopya'daki darbe..
    24. Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist..
    25. İzmir’de feci kazada aynı aileden 3..
    26. Düzce'nin antik tarihi bölge turizmini..
    27. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    28. Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek..
    29. ABD'lilerin sadece yüzde 24'ü İran'a..
    30. Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı