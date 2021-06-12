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Dünya Sağlık ekiplerinin müdahalesine de izin vermediler! Terörist İsrail askerleri, Filistinli kadını şehit etti
Dünya

Sağlık ekiplerinin müdahalesine de izin vermediler! Terörist İsrail askerleri, Filistinli kadını şehit etti

Gazzeli aktivist Kerim Alastal, terörist İsrail askerlerinin Filistin'in başkenti Kudüs'te Filistinli bir kadını şehit ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 17:26:00 -
Sağlık ekiplerinin müdahalesine de izin vermediler! Terörist İsrail askerleri, Filistinli kadını şehit etti

İşgalci terörist İsrail askerleri, Filistin'in başkenti Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya kontrol noktasında Filistinli bir kadına ateş açarak yaraladı.

Gazzeli aktivist Kerim Alastal, İşgal güçlerinin ilk yardım ekiplerinin yaralı kadına acil müdahale yapmasına izin vermediğini ve Filistinli kadının şehit olduğunu duyurdu.

Alastal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "Hanım kardeşimiz şehit oldu.. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Bu katil işgalciler hesapsız kalmayacaktır ve Allah’ın izniyle o gün pek yakındır.." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

432

artık sabrımız kalmamıştır bir an önce israile savaşmaya gitmek istiyorum artık allah için bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz  
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