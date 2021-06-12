Sağlık ekiplerinin müdahalesine de izin vermediler! Terörist İsrail askerleri, Filistinli kadını şehit etti
Gazzeli aktivist Kerim Alastal, terörist İsrail askerlerinin Filistin'in başkenti Kudüs'te Filistinli bir kadını şehit ettiğini duyurdu.
İşgalci terörist İsrail askerleri, Filistin'in başkenti Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya kontrol noktasında Filistinli bir kadına ateş açarak yaraladı.
Gazzeli aktivist Kerim Alastal, İşgal güçlerinin ilk yardım ekiplerinin yaralı kadına acil müdahale yapmasına izin vermediğini ve Filistinli kadının şehit olduğunu duyurdu.
Alastal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "Hanım kardeşimiz şehit oldu.. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Bu katil işgalciler hesapsız kalmayacaktır ve Allah’ın izniyle o gün pek yakındır.." ifadelerini kullandı.