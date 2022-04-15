  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık çalışanlarının önemli dertlerinden biri şiddet!
Aktüel

Sağlık çalışanlarının önemli dertlerinden biri şiddet!

Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Türkiye’nin birçok kentinde basın açıklamaları yapan sağılık çalışanları, sağlıkta şiddet konusunda sorumluluğun yerine getirilmesini ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istediler.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 17:00:00 -
Sağlık çalışanlarının önemli dertlerinden biri şiddet!

YENİ AKİT  ANKARA

Sağlık çalışanları "Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü" nedeniyle bazı sağlık kuruluşları önünde basın açıklaması yaparak son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan saldırıları gündeme getirerek kalıcı yasal önlem alınmasını istediler.

Bir an önce etkili önlemler alınmasını isteyen sağlık çalışanları, geçici çözümlerin bir işe yaramadığını, her geçen gün sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların artarak devam ettiğini savundular. Bir doktorun tedavi ettiği bir hastanın yakını tarafından 10 yıl önce öldürülmesinin ardından ilan edilen, “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü”ne ilişkin sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları ayrı ayrı basın açıklamaları düzenleyerek sorunlarını dile getirdiler.

Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED), Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) gibi sivil toplum örgütleri tarafından yapılan basın açıklamasında, son 20 yıl içinde öldürülen sağlık çalışanlarının sadece öfkeli hasta ve hasta yakınlarından kaynaklı olduğu dile getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay