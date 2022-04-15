Sağlık çalışanlarının önemli dertlerinden biri şiddet!

YENİ AKİT ANKARA

Sağlık çalışanları "Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü" nedeniyle bazı sağlık kuruluşları önünde basın açıklaması yaparak son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik artan saldırıları gündeme getirerek kalıcı yasal önlem alınmasını istediler.

Bir an önce etkili önlemler alınmasını isteyen sağlık çalışanları, geçici çözümlerin bir işe yaramadığını, her geçen gün sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların artarak devam ettiğini savundular. Bir doktorun tedavi ettiği bir hastanın yakını tarafından 10 yıl önce öldürülmesinin ardından ilan edilen, “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü”ne ilişkin sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları ayrı ayrı basın açıklamaları düzenleyerek sorunlarını dile getirdiler.

Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED), Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) gibi sivil toplum örgütleri tarafından yapılan basın açıklamasında, son 20 yıl içinde öldürülen sağlık çalışanlarının sadece öfkeli hasta ve hasta yakınlarından kaynaklı olduğu dile getirildi.