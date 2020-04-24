Sağlık çalışanlarının ilk sahuru Büyükşehir’den

Büyükşehir Belediyesi, kamu hastaneleri ile nöbetçi eczane çalışanlarına simit ve tahinli pideden oluşan sahur yemeği dağıttı.

Birlik ve beraberliğin sembolü, 11 ayın sultanı Ramazan, dünyanın içinde bulunduğu zor duruma rağmen etkisini yine gösterdi. Ramazan ayının girmesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’deki bütün kamu hastaneleri ile nöbetçi eczane çalışanlarına simit ve tahinli pideden oluşan sahur yemeği dağıttı. 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk sahur yemeğini Büyükşehir Belediyesi’nden alan sağlık çalışanları, moral depoladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, simit ve tahinli pide ikramının merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.