Sağlık çalışanlarını sevindirecek toplantı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ekim 2021 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı, Sağlık Bakanlığı’nda yapıldı. Toplantıya Sağlık-Sen adına Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural katılırken, Bakanlık adına Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten ve ilgili bürokratlar katıldı.

KİK toplantısında, tavan ek ödeme ile aşıya bağlı ek ödeme uygulamalarının yılsonuna kadar uzatılması, salgının devam etmesi sebebiyle sağlık çalışanlarının iş yoğunluğundan dolayı kullanamadıkları yıllık izinlerinin devri ile alakalı konular konuşulurken, Aile bütünlüğünü sağlayabilmek için kurumlar arası nakil kurası açılması talebi de gündeme geldi. Mesai saatleri dışında ve hafta sonu acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuar çalışanlarına verilen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretinin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edilmesi sonucu geri alınması hususu da görüşüldü. Ayrıca, sözleşmeli sağlık personelinin üç yılını doldurup devlet memurluğu kadrosuna atandığında bir yıl beklemeksizin engellilik, boşanma, eşinin vefatı, eğitim durumu gibi isteğe bağlı tayinlerden yararlanabilmesi ve izinlerinin devrinde yaşanan sorunlara dair Sağlık-Sen tarafından çözüm önerileri sunuldu.