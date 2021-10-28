Sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz mi oldu? Sağlıkçılara ulaşım ne zamana kadar ücretsiz?

Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım imkanının iptal edilmesinden sonra sağlık çalışanları İBB yönetimine ateş püskürüyordu. Korona salgını sürecinde gece gündüz demeden salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına hükümettten sevindirici haber geldi.

Sağlık çalışanlarına ulaşım ne zamana kadar ücretsiz?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.