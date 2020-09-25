Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! Çapa'daki skandalda yeni gelişme
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması yönünde kendini uyaran sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı belirtildi.
Çin'den dünyaya hızla yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor.
Son günlerde artış gösteren salgına karşı uzmanlar; sık sık temizlik, mesafe ve maske uyarısında bulunuyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen olay ise utandırdı.
Kendini bilmez bir şahıs, maskesini doğru şekilde takması konusunda uyarıda bulunan sağlık çalışanını darp etti.
İhbar üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği olayda gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.
Salgırgan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.