Sağlık çalışanlarına saldırı olayın flaş gelişme!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya çalışan şüpheliler hakkında başlattığı soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaya çalıştıkları görüntüler büyük tepki çeken şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Büyük infial uyandıran olaya karıştıkları tespit edilen iki kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bakan Koca ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde ziyaret etti.
Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız” dedi.