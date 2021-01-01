Sağlık çalışanları pandeminin gölgesinde yeni yılı karşıladı

İSTANBUL (AA) - ŞEBNEM COŞKUN - Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve 112 Kadıköy 9 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli sağlık çalışanları, sevdiklerinden uzakta, pandemiyle mücadele ettikleri bir yılı geride bıraktılar.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana binlerce sağlık çalışanı çocuklarını, ailelerini, sosyal hayatlarını geride bırakıp, salgına karşı mücadele vermeye başladı.

Türkiye’nin "cankurtaranları", çocuklar yeniden okullarına kavuşsun, parklarda çocuk sesleri duyulsun, bayramlarda büyüklerin elleri yeniden öpülsün ve insanlar sevdiklerine korkmadan sarılabilsin diye fedakarca mücadele verdi.



Yeni yılın karşılandığı saatlerde de çalışmaya devam eden sağlık görevlileri, kimi hastane odalarında kimi ambulansta umutla 2021'e bakarak, pandemiyle mücadeleyle geçen bir yılı geride bıraktı.

- "Ölümün kıyısındaki insanlara ellerini uzattılar"

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanı ordusuyla aylardır Kovid-19 tanısı konmuş hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük efor sarf ettiklerini, hastanede ölümün kıyısına gelen insanlara ellerini uzattıklarını dile getiren Yiyit, şöyle konuştu:

"Burada sağlık çalışanlarının birer anne, baba ve evlat olduğunu unutmamak lazım. İnsanlara sahip çıkıp, onları ölümün kıyısına yaklaştırmamak için bütün eforlarını sarf ettiler. Fiziksel anlamda bir yorgunluk oldu ama ruhsal anlamda da etkileri oldu. Çünkü çok ciddi sayıda yoğun bakıma giren hasta oldu, kötü noktalara gelen hastalar oldu, hatta kaybettiklerimiz oldu. Her birine evlatları gibi şefkat gösterdiler. Bunun da getirdiği bir yorgunluk oldu. Bunun yanında 12 bin civarında hastayı tedavi edip bu hastaneden taburcu ettik. Bu da ayrı bir kazanım ve mutluluk. Duyguları çok uçlarda yaşadık hep. Üzüldük, hastalarımızı iyileştirdiğimizde çok sevindik. Eforun karşılığını da halkımızın teveccühünde gördük."

Prof. Dr. Yiyit, pandeminin ilk günlerinde vatandaşların camlardan kendilerini alkışladıkları günleri hatırlatarak, halkın desteğini hep arkalarında hissettiklerini dile getirdi.



Sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadelede cephenin en önünde mücadeleyi sürdürdüğünü hatırlatan Yiyit, Dünya Sağlık Örgütünün de 2021 yılını "sağlık çalışanları yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Hastalıkla mücadelede düşüş trendinin yakalandığını, bu yıl aşının getireceği kazanımlarla da "tünelin ucundaki ışığın görüleceğini" vurgulayan Yiyit, şunları söyledi:

"2021 yılı halkımızın da desteğiyle daha güzel olacak, belki maske olacak ama en azından virüsün getirdiği stres, sıkıntı, yük azalacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki yılın bir önceki yıldan farklı olarak daha çok Kovid-19 mücadelesindense Kovid sonrası, yine sağlık çalışanlarımızla eskisi gibi her anlamda geniş yelpazede hizmet verebildiğimiz eski günlerimize döndüğümüz bir yıl olmasını diliyorum. Sağlık çalışanlarımızın bu süreçte kazandığı itibarın ve gösterdikleri mücadelenin karşılık bulduğu, güzel işlere imzamızın atılacağı, sağlıklı, huzurlu ve hizmet anlamında çok daha güzel işler yaptığımız bir yıl diliyorum."

- Yeni yılın ilk Kovid-19'lu bebekleri

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi Gizem Bakan da Kovid-19 pozitif annelerden doğan ve kendileri de pozitif olan bebeklere baktıklarını söyledi.

Dünyaya geldikten sonraki ilk dakikalarında "izole" bir odaya alınan bir bebeğin, erken doğumla dünyaya geldiğini belirten Bakan, "Şu anda gayet iyi ama annesi onu henüz kucağına alamadı, öpüp koklayamadı. Yeni yılda özellikle anneler ve anne adaylarına tavsiyem, kesinlikle evde kalın, temasınızı azaltın. Çünkü çok büyük ümitle heyecanla beklediğiniz bebeğinizi doğumdan sonra kucağınıza alamıyorsunuz, kokusunu dahi artık alamıyorsunuz. O yüzden bu güzel duyguları tatmak istiyorsanız, yeni yıla sağlıkla girerseniz bebeklerimiz de tüm halkımız da sağlıklı olur." dedi.

Kovid-19 vakası 5 aylık hamile Gizem Düzgün de ağrıları olduğu için acil olarak hastaneye getirildiğini belirterek yeni yılda öncelikle oğluna kavuşmayı diledi.

- 112 istasyonunda yılbaşı

112 Kadıköy 9 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları da yeni yılı geri sayım yaparak, alkışlar içinde karşıladı. 2020'nin son vakası banyoda düşüp baygınlık geçiren bir kadın hasta olurken, 2021'in ilk vakasında 85 yaşındaki bir kadın hastanın ölümü, sağlık çalışanlarını da üzdü.

Paramedik Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Selma Altunoğlu, pandeminin bu yıl bitmesini dileyerek, "İnşallah hepimiz için daha sağlıklı, daha başarılı bir yıl olur. Bizler yeni yıldan umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Acil tıp teknisyeni Mustafa Furkan Küçük de, yılbaşı gecesini çalışarak geçirdiklerini, gece 24.00'den itibaren 3 vakaya baktıklarını, vakalar arasında Kovid-19 bulunmadığını söyledi. Çalışma anlamında güzel bir yılbaşı geçirdiklerini belirten Küçük, "Nöbetimiz güzel geçti. Mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Kovid-19'un geçmesini diliyorum." dedi.



















