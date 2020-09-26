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Gündem Sağlık çalışanına saldıran zanlı hakkında karar
Gündem

Sağlık çalışanına saldıran zanlı hakkında karar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde kendisine maske uyarısında bulunan sağlık çalışanını darp eden şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:26:00 - 2020-09-26 16:27:57
Sağlık çalışanına saldıran zanlı hakkında karar

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde maske uyarısı yapan sağlık çalışanı darp edilmişti. Sağlık çalışanını darp eden zanlı hakkında karar verildi.

Maskesini doğru takması için uyardı, saldırıya uğradı

Furkan T. isimli şahıs, maskesini doğru takması için kendisini uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darp etmiş, gözünün yaralanmasına neden olmuştu. Bunun ardından gözaltına alınan zanlının Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemleri tamamlandı.

Hakimliğe sevk edildi

Şüpheli Furkan T., İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, ardından "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklama istemi ile hakimliğe sevk edildi.

Tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını göz önünde bulundurarak, zanlı Furkan T.'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan bir hastanın yakını olan Furkan T.'yi maskesini doğru takması yönünde uyarmıştı. Bunun üzerine Babayiğit, zanlı tarafından saldırıya uğramıştı.

Gözünde kalıcı hasar kalabilir

Gözünden ağır şekilde yaralanan sağlık çalışanı, aynı hastanede ameliyata alınmış, ameliyattan sonra Babayiğit'in gözünde kalıcı hasar kalabileceği ifade edilmişti.

Şüpheli Furkan T. ise emniyet mensuplarınca gözaltına alınmıştı.

Koronavirüs bitmedi!

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), henüz durdurulabilmiş değil. Koronavirüs salgını, milyonlarca insanı enfekte ederken yüzbinlerce insanın ise ölümüne sebep oldu. Bu nedenle maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi büyün önem arz ediyor.

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